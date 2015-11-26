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Бывший вокалист QUIET RIOT — о бане Трампа



Бывший вокалист ROUGH CUTT и QUIET RIOT Paul Shortino выразил недовольство решением Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch забанить Трампа:



«Мы здесь в опасной зоне. Отказ Президенту и другим людям в праве выражать своё мнение опасен для нации. А наказание за политические высказывания явно неконституционно.



Когда право общества знать находится под угрозой, а права на свободу слова и свободу прессы находятся под угрозой, все другие свободы, которыми мы дорожим, находятся под угрозой».



Когда один из тех, кто подписан на музыканта, заметил: «Мнения — это одно... Призывать членов секты собираться и совершать преступления — это совсем другое!!!», то получил ответ:



«Я знаю право #BLM #AntifaTerrorist уничтожать собственность, сжигая малый бизнес. О, правда ведь они были мирными».







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