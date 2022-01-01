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*Новое видео IN FLAMES 30
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 22
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 21
*Новое видео KREATOR 16
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 15
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Quiet Riot

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18 июн 2022 : 		 QUIET RIOT против переиздания

8 июн 2022 : 		 CHUCK WRIGHT: «Хорошо, что я ушёл из QUIET RIOT»

29 май 2022 : 		 Переиздание QUIET RIOT выйдет летом

26 май 2022 : 		 RUDY SARZO — о возвращении в QUIET RIOT: «Я не тот чел, что раньше»

29 мар 2022 : 		 Первые альбомы QUIET RIOT будут переизданы

15 мар 2022 : 		 На новом альбоме QUIET RIOT будет песня с вокалом Кевина ДюБроу

25 фев 2022 : 		 Концертное видео QUIET RIOT 1979 года

21 фев 2022 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 янв 2022 : 		 KELLY GARNI впервые за 43 года выступил с QUIET RIOT

28 дек 2021 : 		 QUIET RIOT готовят что-то новое

8 дек 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

5 дек 2021 : 		 RUDY SARZO: «Будем достойно нести знамя QUIET RIOT!»

23 ноя 2021 : 		 Маска QUIET RIOT ушла за 50 000

15 ноя 2021 : 		 Видео памяти барабанщика QUIET RIOT

8 ноя 2021 : 		 RUDY SARZO отыграл с QUIET RIOT

1 ноя 2021 : 		 Панихида по барабанщику QUIET RIOT пройдёт в ноябре

28 окт 2021 : 		 Маска QUIET RIOT уйдёт с молотка

30 сен 2021 : 		 Кавер-версия Бьорк от басиста QUIET RIOT

3 авг 2021 : 		 RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT

7 июл 2021 : 		 Фрэнки на новом треке QUIET RIOT

10 мар 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 мар 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»

23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»

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29 янв 2021 : 		 Вокалист QUIET RIOT критикует виртуальные концерты

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QUIET RIOT против переиздания



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Вдова барабанщика QUIET RIOT Regina Banali призвала игнорировать ранее анонсированное переиздание девятого альбома коллектива:

«Пожалуйста, НЕ покупайте несанкционированное, незаконное "переиздание" одного из наших старых альбомов 90-х годов, которое звукозаписывающая компания пытается выпустить. Они нарушают контракт. Контракт, который QUIET RIOT подписали с ними, запрещает переиздания, переработку и перевыпуск. Это мошенничество, и мы предпринимаем юридические шаги, чтобы прекратить это. Пожалуйста, не отправляйте деньги на покупку, думая, что это законный продукт. Мы очень ценим наших поклонников и надеемся, что никто из вас не купит это. Спасибо».






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