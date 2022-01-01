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QUIET RIOT против переиздания



Вдова барабанщика QUIET RIOT Regina Banali призвала игнорировать ранее анонсированное переиздание девятого альбома коллектива:



«Пожалуйста, НЕ покупайте несанкционированное, незаконное "переиздание" одного из наших старых альбомов 90-х годов, которое звукозаписывающая компания пытается выпустить. Они нарушают контракт. Контракт, который QUIET RIOT подписали с ними, запрещает переиздания, переработку и перевыпуск. Это мошенничество, и мы предпринимаем юридические шаги, чтобы прекратить это. Пожалуйста, не отправляйте деньги на покупку, думая, что это законный продукт. Мы очень ценим наших поклонников и надеемся, что никто из вас не купит это. Спасибо».











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