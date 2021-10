сегодня



Маска QUIET RIOT уйдёт с молотка



Julien's Auctions объявили главных хедлайнеров аукциона "Icons & Idols: Rock 'N' Roll", который состоится в пятницу, 19 ноября, и субботу, 20 ноября 2021 года в Hard Rock Cafe New York и онлайн на сайте juliensauctions.com. На торги будет выставлено почти 1000 сенсационных артефактов и памятных вещей, принадлежавших и использовавшихся легендарными музыкальными исполнителями всех времён, включая THE BEATLES, GUNS N' ROSES, Уитни Хьюстон, Майкла Джексона, Леди Гагу, Мадонну, Роберта Планта, Элвиса Пресли, Трента Резнора, Кита Ричардса, Эдди Ван Халена, U2 и других.



Поклонники хард-рока и металла будут умиляться появлению оригинальной работы для обложки альбома QUIET RIOT 1983 года "Metal Health", нарисованной вручную Стэном Уоттсом ($20,000–40,000), и оригинальной металлической маски "asylum", которую Уоттс надевал для создания культового образа ($8,000–10,000).



Предметы самой опасной группы в мире GUNS N' ROSES также будут выставлены на аукцион, включая лунного человека 1989 года, вручённого группе на MTV VMA в номинации «Лучшее хэви-металл-видео» за песню "Sweet Child O' Mine" ($10,000–$20,000), отпечатанный на сатине пропуск GUNS N' ROSES на вечеринку после концерта, подписанный участниками группы, чёрную обшивку барабанов Tama, использовавшиуюся Steven'ом Adler'ом во время тура GN'R "Appetite For Destruction" 1988 года и подписанные группой, и многое другое.



Одна из самых эпических классических рок-песен, записанных одной из основополагающих групп рока, "Kashmir" является музыкальным шедевром LED ZEPPELIN, наряду со "Stairway To Heaven" и "Whole Lotta Love". Текст песни, написанный от руки вокалистом Robert'ом Plant'ом на листе канцелярского бланка отеля The Whitehall Hotel, будет выставлен на продажу с оценкой $200 000–$300 000. Текст представляет собой переложение для живого исполнения песни с некоторыми отличиями от записанной версии, выпущенной на альбоме 1976 года "Physical Graffiti".



















