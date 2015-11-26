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Quiet Riot

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28 окт 2021 : 		 Маска QUIET RIOT уйдёт с молотка

30 сен 2021 : 		 Кавер-версия Бьорк от басиста QUIET RIOT

3 авг 2021 : 		 RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT

7 июл 2021 : 		 Фрэнки на новом треке QUIET RIOT

10 мар 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 мар 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»

23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»

30 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить

29 янв 2021 : 		 Вокалист QUIET RIOT критикует виртуальные концерты

27 янв 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN/QUIET RIOT исполняет ALBERT KING

19 янв 2021 : 		 QUIET RIOT точно что-то выпустят

18 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT — о бане Трампа

31 дек 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Мы идём тем путём, каким хотел идти Фрэнки»

30 дек 2020 : 		 JOHN BUSH — о Фрэнки Банали

18 дек 2020 : 		 DON DOKKEN — о барабанщике QUIET RIOT

23 ноя 2020 : 		 Выходит книга о QUIET RIOT

21 окт 2020 : 		 Барабаны Фрэнки Банали могут появиться на новом альбоме QUIET RIOT

19 окт 2020 : 		 QUIET RIOT отыграли первый концерт после смерти Фрэнки

8 окт 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS вспоминает Фрэнки Банали

6 окт 2020 : 		 CARMINE APPICE: «Странно, что QUIET RIOT решили продолжать»

6 окт 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Отклик на наше решение был хорошим»

17 сен 2020 : 		 QUIET RIOT никуда не исчезнут

16 сен 2020 : 		 Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT

12 сен 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Фрэнки был одним из тех, кто придумал хэви-металл»

10 сен 2020 : 		 QUIET RIOT собираются продолжать

9 сен 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY
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Маска QUIET RIOT уйдёт с молотка



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Julien's Auctions объявили главных хедлайнеров аукциона "Icons & Idols: Rock 'N' Roll", который состоится в пятницу, 19 ноября, и субботу, 20 ноября 2021 года в Hard Rock Cafe New York и онлайн на сайте juliensauctions.com. На торги будет выставлено почти 1000 сенсационных артефактов и памятных вещей, принадлежавших и использовавшихся легендарными музыкальными исполнителями всех времён, включая THE BEATLES, GUNS N' ROSES, Уитни Хьюстон, Майкла Джексона, Леди Гагу, Мадонну, Роберта Планта, Элвиса Пресли, Трента Резнора, Кита Ричардса, Эдди Ван Халена, U2 и других.

Поклонники хард-рока и металла будут умиляться появлению оригинальной работы для обложки альбома QUIET RIOT 1983 года "Metal Health", нарисованной вручную Стэном Уоттсом ($20,000–40,000), и оригинальной металлической маски "asylum", которую Уоттс надевал для создания культового образа ($8,000–10,000).

Предметы самой опасной группы в мире GUNS N' ROSES также будут выставлены на аукцион, включая лунного человека 1989 года, вручённого группе на MTV VMA в номинации «Лучшее хэви-металл-видео» за песню "Sweet Child O' Mine" ($10,000–$20,000), отпечатанный на сатине пропуск GUNS N' ROSES на вечеринку после концерта, подписанный участниками группы, чёрную обшивку барабанов Tama, использовавшиуюся Steven'ом Adler'ом во время тура GN'R "Appetite For Destruction" 1988 года и подписанные группой, и многое другое.

Одна из самых эпических классических рок-песен, записанных одной из основополагающих групп рока, "Kashmir" является музыкальным шедевром LED ZEPPELIN, наряду со "Stairway To Heaven" и "Whole Lotta Love". Текст песни, написанный от руки вокалистом Robert'ом Plant'ом на листе канцелярского бланка отеля The Whitehall Hotel, будет выставлен на продажу с оценкой $200 000–$300 000. Текст представляет собой переложение для живого исполнения песни с некоторыми отличиями от записанной версии, выпущенной на альбоме 1976 года "Physical Graffiti".

QUIET RIOT: Original Mask From








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