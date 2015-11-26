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Quiet Riot

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Барабанщик L.A. GUNS вспоминает Фрэнки Банали



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Барабанщик L.A. GUNS Steve Riley в недавнем интервью рассказал о том, что его связывало с Фрэнки Банали:

«О, это огромная потеря, потому что когда я переехал в Лос-Анджелес в 77-м, тогда я и познакомился с ним. Естественно, что мы оба барабанщики и тяготели друг к другу. Он играл в STEPPENWOLF, а я заменил его в STEPPENWOLF. Я играл в W.A.S.P., он заменил меня в W.A.S.P. Так что мы были очень, очень близки, а QUIET RIOT и W.A.S.P. были очень близкими группами. Мы были очень хорошими друзьями. Фрэнки был моим очень близким другом. Ко всему прочему мы оба друг друга мотивировали на ударных, у нас был один и тот же стиль. Нам нравились одни и те же барабанщики — Джон Бонэм, Кози Пауэлл и остальные — мы равнялись на одних и тех же людей. И Фрэнки был моим очень близким другом, его будет очень не хватать.

Повторюсь: я знал его очень-очень давно. Он был одним из первых парней, которых я встретил здесь, в Лос-Анджелесе, и мы оставались близки всю дорогу. Так что мне было очень плохо от того, через что ему пришлось пройти последние пару лет. А сейчас я узнаю, что у него было ещё больше недугов, к примеру, потянутое плечо, с которым он гастролировал, у него был шум в ушах, как и у меня, очевидно, от того, что мы всю жизнь играли на барабанах. Но мне будет его очень не хватать. Он был отличным парнем и отличным барабанщиком».

На вопрос о том, как Фрэнки повлиял на мир металла, Steve ответил:

«О, блин, очень. Потому что, во-первых, QUIET RIOT открыл двери для всей сцены Лос-Анджелеса. В 77-м уже был VAN HALEN, но Лос-Анджелесская металл-сцена, которая началась с 82-го и жила по 92-й, это был QUIET RIOT, который открыл двери для всех. Они были первыми, кто получил контракт, и они были первыми, кто с альбомом стали № 1. Так что именно они были теми, кто полностью открыл двери для всех остальных команд, после их успеха лейблы куда пристальнее стали наблюдать за нами и предложили контракты.

Фрэнки был просто электровеником на ударных. Его стиль был скопирован многими другими барабанщиками. Мы с ним пришли вместе, так что нам нравились одни и те же люди, так что мы вроде как подталкивали друг друга и заменяли друг друга в группах. Я считаю, что многие молодые барабанщики, приходящие на сцену, и правда подражали Фрэнки. Его стиль был идеален для металла. Он не переигрывал, он поддерживал ритм, знал, как это делать. Это именно та самая вещь, которую барабанщик должен научиться делать: уметь поддерживать ритм песни и помогать песне раскрываться, не переигрывая и не перетягивая одеяло на себя. И он был просто идеален в этом. Он был идеальным металлическим барабанщиком, и я думаю, что многие молодые барабанщики смотрели на него как на образец».

L.A. GUNS





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