сегодня



Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY



Гитарист QUIET RIOT Alex Grossi принял гостевое участие в записи нового альбома PUBLIC ENEMY "What You Gonna Do When The Grid Goes Down?", релиз которого намечен на двадцать пятое сентября на Def Jam Recordings.



















+1 -0



( 1 ) просмотров: 333