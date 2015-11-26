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Quiet Riot

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9 сен 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY

8 сен 2020 : 		 Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»

25 авг 2020 : 		 Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза

25 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик DEATH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 TWISTED SISTER почтили память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Барабанщик POISON — о Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Басист QUIET RIOT: «Я опустошён новостями...»

22 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY, SLASH, RUDY SARZO, DEE SNIDER, GLENN HUGHES почтили память барабанщика QUIET RIOT

22 авг 2020 : 		 Умер барабанщик QUIET RIOT

17 авг 2020 : 		 У барабанщика QUIET RIOT был инсульт

7 июл 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Frankie чувствует себя отлично!»

22 июн 2020 : 		 QUIET RIOT отменили концерт

18 июн 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT попал в больницу

19 май 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Без волос, но на ногах»

5 май 2020 : 		 Басист QUIET RIOT выпустил сольный номер

16 янв 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Мне ровно на стримы»

7 ноя 2019 : 		 Барабанщик QUIET RIOT о том, как узнал о диагнозе

1 ноя 2019 : 		 FRANKIE BANALI: JAMES DURBIN ушёл из QUIET RIOT сразу после записи альбома

29 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI: «Менее чем за сутки я нашёл вокалиста»

28 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI выступил с QUIET RIOT

27 окт 2019 : 		 Новое видео QUIET RIOT

23 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI: «Мой диагноз никак не повлиял на новый альбом QUIET RIOT»

22 окт 2019 : 		 У барабанщика QUIET RIOT рак
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Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY



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Гитарист QUIET RIOT Alex Grossi принял гостевое участие в записи нового альбома PUBLIC ENEMY "What You Gonna Do When The Grid Goes Down?", релиз которого намечен на двадцать пятое сентября на Def Jam Recordings.

QUIET RIOT Guitarist ALEX GROSSI To Appear On New PUBLIC ENEMY Album,








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

for example


9 сен 2020, 11:07		То чувство, когда из-за кавер-арта хочется послушать этих ниггеров.


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