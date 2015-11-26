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Quiet Riot

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6 окт 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Отклик на наше решение был хорошим»

17 сен 2020 : 		 QUIET RIOT никуда не исчезнут

16 сен 2020 : 		 Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT

12 сен 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Фрэнки был одним из тех, кто придумал хэви-металл»

10 сен 2020 : 		 QUIET RIOT собираются продолжать

9 сен 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY

8 сен 2020 : 		 Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»

25 авг 2020 : 		 Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза

25 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик DEATH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 TWISTED SISTER почтили память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Барабанщик POISON — о Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Басист QUIET RIOT: «Я опустошён новостями...»

22 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY, SLASH, RUDY SARZO, DEE SNIDER, GLENN HUGHES почтили память барабанщика QUIET RIOT

22 авг 2020 : 		 Умер барабанщик QUIET RIOT

17 авг 2020 : 		 У барабанщика QUIET RIOT был инсульт

7 июл 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Frankie чувствует себя отлично!»

22 июн 2020 : 		 QUIET RIOT отменили концерт

18 июн 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT попал в больницу

19 май 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Без волос, но на ногах»

5 май 2020 : 		 Басист QUIET RIOT выпустил сольный номер

16 янв 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Мне ровно на стримы»

7 ноя 2019 : 		 Барабанщик QUIET RIOT о том, как узнал о диагнозе
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Гитарист QUIET RIOT: «Отклик на наше решение был хорошим»



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Гитарист QUIET RIOT Alex Grossi в рамках недавней беседы с "That Metal Interview With James" сообщил, что отклик на их решение продолжать «был позитивен»:

«В целом, что касается наших друзей, семьи и людей в отрасли, это было очень, очень позитивно. Очевидно, что в интернете всегда есть люди, которым нравится всё опускать. С тех пор как я оказался составе этой команды, каждый их шаг подвергался критике в Интернете, но, опять же, так же, как и множество шагов, которые делает каждая другая группа; это нормально для Интернета, на всех этих сайтах всё сделано для того, чтобы люди могли высказать своё мнение. Но в целом отклик очень позитивен, и это приятно наблюдать. Я рад, что мы продолжаем идти по пути Фрэнки — это то, чего он хотел. И это было бы хорошо. Я очень рад, что многие друзья и семья проявились и поддержали это решение, что, конечно, приятно».

QUIET RIOT Guitarist Says Response Has Been





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