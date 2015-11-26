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Гитарист QUIET RIOT : «Отклик на наше решение был хорошим»



Гитарист QUIET RIOT Alex Grossi в рамках недавней беседы с "That Metal Interview With James" сообщил, что отклик на их решение продолжать «был позитивен»:



«В целом, что касается наших друзей, семьи и людей в отрасли, это было очень, очень позитивно. Очевидно, что в интернете всегда есть люди, которым нравится всё опускать. С тех пор как я оказался составе этой команды, каждый их шаг подвергался критике в Интернете, но, опять же, так же, как и множество шагов, которые делает каждая другая группа; это нормально для Интернета, на всех этих сайтах всё сделано для того, чтобы люди могли высказать своё мнение. Но в целом отклик очень позитивен, и это приятно наблюдать. Я рад, что мы продолжаем идти по пути Фрэнки — это то, чего он хотел. И это было бы хорошо. Я очень рад, что многие друзья и семья проявились и поддержали это решение, что, конечно, приятно».













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