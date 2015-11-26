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Quiet Riot

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16 сен 2020 : 		 Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT

12 сен 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Фрэнки был одним из тех, кто придумал хэви-металл»

10 сен 2020 : 		 QUIET RIOT собираются продолжать

9 сен 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY

8 сен 2020 : 		 Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»

25 авг 2020 : 		 Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза

25 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик DEATH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 TWISTED SISTER почтили память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Барабанщик POISON — о Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Басист QUIET RIOT: «Я опустошён новостями...»

22 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY, SLASH, RUDY SARZO, DEE SNIDER, GLENN HUGHES почтили память барабанщика QUIET RIOT

22 авг 2020 : 		 Умер барабанщик QUIET RIOT

17 авг 2020 : 		 У барабанщика QUIET RIOT был инсульт

7 июл 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Frankie чувствует себя отлично!»

22 июн 2020 : 		 QUIET RIOT отменили концерт

18 июн 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT попал в больницу

19 май 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Без волос, но на ногах»

5 май 2020 : 		 Басист QUIET RIOT выпустил сольный номер

16 янв 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Мне ровно на стримы»

7 ноя 2019 : 		 Барабанщик QUIET RIOT о том, как узнал о диагнозе

1 ноя 2019 : 		 FRANKIE BANALI: JAMES DURBIN ушёл из QUIET RIOT сразу после записи альбома

29 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI: «Менее чем за сутки я нашёл вокалиста»

28 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI выступил с QUIET RIOT
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Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT



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Chuck Wright, давний участник и басист QUIET RIOT, также игравший в MONTROSE, ALICE COOPER, HOUSE OF LORDS и основатель "Ultimate Jam Night", записал новую версию сольного сингла "The Weight Of Silence", для которого пригласил барабанщика TESLA Troy'a Luccketta, джаз-фьюжн-гитариста Alan'a Hinds'a и клавишника Derek'a Sherinian'a (SONS OF APOLLO, DREAM THEATER) — результат доступен для прослушивания ниже.

QUIET RIOT Bassist CHUCK WRIGHT Taps TESLA, Ex-DREAM THEATER Members For Reimagined Version Of





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