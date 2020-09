сегодня



Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT



Chuck Wright, давний участник и басист QUIET RIOT, также игравший в MONTROSE, ALICE COOPER, HOUSE OF LORDS и основатель "Ultimate Jam Night", записал новую версию сольного сингла "The Weight Of Silence", для которого пригласил барабанщика TESLA Troy'a Luccketta, джаз-фьюжн-гитариста Alan'a Hinds'a и клавишника Derek'a Sherinian'a (SONS OF APOLLO, DREAM THEATER) — результат доступен для прослушивания ниже.













+0 -0



просмотров: 87