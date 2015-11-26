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Quiet Riot

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17 сен 2020 : 		 QUIET RIOT никуда не исчезнут

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Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»



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Бывший вокалист ROUGH CUTT и QUIET RIOT Paul Shortino в разговоре с "Ouch, You're On My Hair" сказал, что не боится вируса и не собирается прививаться:

«На самом деле я не боюсь этого, а вот другие подобного опасаются больше. Я настолько верю в закон притяжения, что если ты не боишься его, то ничего и не подцепишь. Я знаю тех, кто подцепил его, и они как раз боялись это сделать. Ну и получили.

Всё начинается с мысли, и все на этой волне, и если ты много об этом думаешь, то точно получишь. Так что следует думать только о том, чего ты хочешь, а не о том, чего не хочешь. Не думай: "Я не хочу этого. Я не хочу получить COVID".

Я знаю тех, кто заразился, и знаю тех, кому всё равно, заболеют они или нет. Я также знаю людей, которые вакцинировались, и у них была очень плохая реакция на вакцину. А потом кто-то прислал мне эту штуку с подписью: "Даже не думай об этом". Потому что есть целая тема о том, когда правительство раздавало вакцины для военных, а мой отец служил в армии — он был морским пехотинцем во время войны в Корее. Она упомянула Вторую мировую войну, но в основном Корею и Вьетнам. Эти ребята больны, они и сейчас больны. У меня есть друзья, которые уехали во Вьетнам, и они очень больны — не только потому, что были там, но и из-за некоторых вакцин, которые им вкололи. Потому что им пришлось сделать несколько уколов. И эта женщина говорит об этом, она изучает вакцины более 42 лет, а также вирусы. И интересно то, что наша иммунная система, лейкоциты нашей иммунной системы, которые сражаются с заразой, начинают сражаться с нашей иммунной системой».

67-летний рокер, который часто ставит «лайки» твитам, которые добавляют очки республиканцам и принижают демократов, добавил:

«Я только недавно узнал, что у меня аллергическая реакция на уколы от гриппа; я чертовски болен. Каждый раз, когда я делал прививку от гриппа, я болел... Во время "Raiding The Rock Vault" [шоу в Лас-Вегасе] это было в течение шести-восьми недель, и я на ногах переносил пневмонию. Мои лёгкие были воспалены. Я не мог поверить, что умею петь. Самое лучшее в случившемся — что я здорово сбавил в весе, но я был белым как привидение. Я выступал с пневмонией. Они говорят о COVID-19, а я такой: "Я пережил гепатит, я пережил пневмонию на ногах", и Бог знает что ещё. Так что я просто не боюсь этого, но это только я. Если я подхвачу — значит, подхвачу».

Подводя итог, он сказал:

«Я не буду принимать эту вакцину, я просто не буду этого делать. И если говорят, что нельзя выезжать за пределы страны если ты не примешь вакцину, ну тогда я просто не буду ездить. Я больше никому не доверяю».

PAUL SHORTINO Says He Won





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

СтаканМарьиванны


4 мар 2021, 14:08		>И если говорят, что нельзя выезжать за пределы страны если ты не примешь вакцину, ну тогда я просто не буду ездить. Я больше никому не доверяю

>Я больше никому не доверяю

this

rattle_snake


4 мар 2021, 15:15		а зря ,,зря)) пыня царьвсеярусси придумал чудо вакцину .теперь весь мир у его ног)))

Chillato


4 мар 2021, 16:19		"rattle_snake"
только в твоём хохлостане индийская))
танцуй!)

гладиатор


4 мар 2021, 17:05		Приятно видеть здравомыслящих людей

resurgamresponses


4 мар 2021, 19:29		Пол говорит о своих личных проблемах со здоровьем, возможно ему и нельзя вакцнироваться.

rattle_snake


4 мар 2021, 19:47		Chillato - насмешил)) давно ли Астрахань стала хохлостанской ?)))


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