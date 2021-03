сегодня



Бывший вокалист QUIET RIOT : «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»



Бывший вокалист ROUGH CUTT и QUIET RIOT Paul Shortino в разговоре с "Ouch, You're On My Hair" сказал, что не боится вируса и не собирается прививаться:



«На самом деле я не боюсь этого, а вот другие подобного опасаются больше. Я настолько верю в закон притяжения, что если ты не боишься его, то ничего и не подцепишь. Я знаю тех, кто подцепил его, и они как раз боялись это сделать. Ну и получили.



Всё начинается с мысли, и все на этой волне, и если ты много об этом думаешь, то точно получишь. Так что следует думать только о том, чего ты хочешь, а не о том, чего не хочешь. Не думай: "Я не хочу этого. Я не хочу получить COVID".



Я знаю тех, кто заразился, и знаю тех, кому всё равно, заболеют они или нет. Я также знаю людей, которые вакцинировались, и у них была очень плохая реакция на вакцину. А потом кто-то прислал мне эту штуку с подписью: "Даже не думай об этом". Потому что есть целая тема о том, когда правительство раздавало вакцины для военных, а мой отец служил в армии — он был морским пехотинцем во время войны в Корее. Она упомянула Вторую мировую войну, но в основном Корею и Вьетнам. Эти ребята больны, они и сейчас больны. У меня есть друзья, которые уехали во Вьетнам, и они очень больны — не только потому, что были там, но и из-за некоторых вакцин, которые им вкололи. Потому что им пришлось сделать несколько уколов. И эта женщина говорит об этом, она изучает вакцины более 42 лет, а также вирусы. И интересно то, что наша иммунная система, лейкоциты нашей иммунной системы, которые сражаются с заразой, начинают сражаться с нашей иммунной системой».



67-летний рокер, который часто ставит «лайки» твитам, которые добавляют очки республиканцам и принижают демократов, добавил:



«Я только недавно узнал, что у меня аллергическая реакция на уколы от гриппа; я чертовски болен. Каждый раз, когда я делал прививку от гриппа, я болел... Во время "Raiding The Rock Vault" [шоу в Лас-Вегасе] это было в течение шести-восьми недель, и я на ногах переносил пневмонию. Мои лёгкие были воспалены. Я не мог поверить, что умею петь. Самое лучшее в случившемся — что я здорово сбавил в весе, но я был белым как привидение. Я выступал с пневмонией. Они говорят о COVID-19, а я такой: "Я пережил гепатит, я пережил пневмонию на ногах", и Бог знает что ещё. Так что я просто не боюсь этого, но это только я. Если я подхвачу — значит, подхвачу».



Подводя итог, он сказал:



«Я не буду принимать эту вакцину, я просто не буду этого делать. И если говорят, что нельзя выезжать за пределы страны если ты не примешь вакцину, ну тогда я просто не буду ездить. Я больше никому не доверяю».













