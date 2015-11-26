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TWISTED SISTER почтили память Фрэнки Банали



TWISTED SISTER почтили память Фрэнки Банали, опубликовав фотографию, сделанную на концерте в мае 2016 года в рамках Vegas Rocks! Hair Metal Awards:



«Семья TWISTED SISTER потеряла ещё одного члена. Фрэнки Банали, один из основателей QUIET RIOT, потерпел поражение в своей экстремально крутой битве против рака поджелудочной железы.



Он заменял Mike'a Portnoy во время выступления на вручении наград Las Vegas Metal в мае 2016 года. На тот момент он стал девятым барабанщиком, игравшим с нами. Мы все вышли из величайшей эры в истории металла. Всеми мыслями с его семьёй и Rudy Sarzo, его коллегой и нашим прекрасным другом. Это случилось слишком быстро после смерти Пита Уэйя. Музыкальный мир в целом и мир тяжёлой музыки в частности скорбит от потери обоих.



Фрэнки вдохновлял своей борьбой, и сегодня мы почтим его достижения вместе с семьёй и друзьями... Jay Jay, Dee, Eddie, Mark и наш агент Danny Stanton, который и привёл его к нам в Лас-Вегасе, — прошло четыре года, а всё было как вчера...



Покойся с миром, Фрэнки!»

























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