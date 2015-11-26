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Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза



Вдова Фрэнки Банали Регина в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказала, что он заранее планировал церемонию похорон:



«Как ни странно, он уже купил, оплатил и спланировал всю церемонию на Форест Лоун [кладбище в Лос-Анджелесе] до того, как ему поставили диагноз [рак]. Но я не знаю, как мы теперь будем заниматься этим с учётом COVID-19. Он собирался устроить такие же похороны, как у Ронни [Джеймса Дио] и Джимми Бейна, и все те похороны, на которых мы были много раз.



Он хотел, чтобы мы арендовали [легендарный ресторан и бар в Западном Голливуде] "Радугу", сделали ламинированные пропуска и устроили проводы в стиле рок-н-ролла, ровно так, как он и приехал в Лос-Анджелес. У него была богатая история с "Радугой". Но я понятия не имею, как мы это сделаем и когда».



По словам Регины, после того, как пандемия коронавируса утихнет, в честь Фрэнки, скорее всего, состоится масштабное поминальное событие.



«Я думаю, что лучше устроить масштабное мероприятие, даже если оно будет позже. Потому что я полагаю, что людям не будет безразлично, и считаю, что он достоин чести и признания, которые он заслужил».







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