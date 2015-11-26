Маска QUIET RIOT ушла за 50 000

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все новости группы
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США
16 сен 2020 :
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Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT
12 сен 2020 :
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Вокалист STEEL PANTHER: «Фрэнки был одним из тех, кто придумал хэви-металл»
10 сен 2020 :
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QUIET RIOT собираются продолжать
9 сен 2020 :
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Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY
8 сен 2020 :
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Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»
25 авг 2020 :
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Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза
25 авг 2020 :
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Бывший барабанщик DEATH почтил память Фрэнки Банали
25 авг 2020 :
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DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали
25 авг 2020 :
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TWISTED SISTER почтили память Фрэнки Банали
25 авг 2020 :
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CHRIS JERICHO почтил память Фрэнки Банали
25 авг 2020 :
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Барабанщик POISON — о Фрэнки Банали
25 авг 2020 :
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Лидер W.A.S.P. почтил память Фрэнки Банали
25 авг 2020 :
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Басист QUIET RIOT: «Я опустошён новостями...»
22 авг 2020 :
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PAUL STANLEY, SLASH, RUDY SARZO, DEE SNIDER, GLENN HUGHES почтили память барабанщика QUIET RIOT
22 авг 2020 :
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Умер барабанщик QUIET RIOT
17 авг 2020 :
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У барабанщика QUIET RIOT был инсульт
7 июл 2020 :
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Гитарист QUIET RIOT: «Frankie чувствует себя отлично!»
22 июн 2020 :
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QUIET RIOT отменили концерт
18 июн 2020 :
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Барабанщик QUIET RIOT попал в больницу
19 май 2020 :
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Барабанщик QUIET RIOT: «Без волос, но на ногах»
5 май 2020 :
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Басист QUIET RIOT выпустил сольный номер
16 янв 2020 :
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Барабанщик QUIET RIOT: «Мне ровно на стримы»
7 ноя 2019 :
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Барабанщик QUIET RIOT о том, как узнал о диагнозе
1 ноя 2019 :
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FRANKIE BANALI: JAMES DURBIN ушёл из QUIET RIOT сразу после записи альбома
29 окт 2019 :
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FRANKIE BANALI: «Менее чем за сутки я нашёл вокалиста»
28 окт 2019 :
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FRANKIE BANALI выступил с QUIET RIOT
27 окт 2019 :
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Новое видео QUIET RIOT
23 окт 2019 :
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FRANKIE BANALI: «Мой диагноз никак не повлиял на новый альбом QUIET RIOT»
22 окт 2019 :
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У барабанщика QUIET RIOT рак
27 сен 2019 :
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Новая песня QUIET RIOT
24 сен 2019 :
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QUIET RIOT отыграли первый концерт с вернувшимся JIZZY PEARL'ом
11 сен 2019 :
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QUIET RIOT сменили вокалиста
3 сен 2019 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
28 авг 2019 :
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Новая песня QUIET RIOT
30 июл 2019 :
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QUIET RIOT снова выступили без своего барабанщика
4 июн 2019 :
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QUIET RIOT выступили без FRANKIE BANALI
16 мар 2019 :
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Барабанщик QUIET RIOT о новом диске: «Это наша самая разнообразная работа!»
9 янв 2019 :
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Концертное видео QUIET RIOT из нового DVD
8 ноя 2018 :
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Концертный релиз QUIET RIOT выйдет зимой
2 июл 2018 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
4 май 2018 :
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QUIET RIOT сняли концерт для DVD
1 май 2018 :
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QUIET RIOT исполняют AC/DC
25 окт 2017 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
10 сен 2017 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
25 июл 2017 :
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Новое видео QUIET RIOT
10 июл 2017 :
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Новая песня QUIET RIOT
26 июн 2017 :
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QUIET RIOT исполнили новую песню
13 июн 2017 :
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Новая песня QUIET RIOT
5 июн 2017 :
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Новый альбом QUIET RIOT выйдет летом
21 апр 2017 :
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Сольная песня от бывшего вокалиста QUIET RIOT
9 апр 2017 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
26 мар 2017 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
20 мар 2017 :
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QUIET RIOT выступили с новым вокалистом
15 мар 2017 :
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Редкое концертное видео QUIET RIOT
14 мар 2017 :
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Новый вокалист QUIET RIOT: «Если не нравится — завалите!»
11 мар 2017 :
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QUIET RIOT перезапишут новый альбом
4 мар 2017 :
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QUIET RIOT сменили вокалиста
2 мар 2017 :
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Новая песня QUIET RIOT
27 фев 2017 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
13 фев 2017 :
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Новый альбом QUIET RIOT выйдет весной
2 фев 2017 :
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Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT
1 фев 2017 :
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Новый альбом QUIET RIOT выйдет в весной
30 янв 2017 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
27 янв 2017 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
30 дек 2016 :
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Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT
6 окт 2016 :
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QUIET RIOT нашли нового вокалиста
4 май 2016 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
16 апр 2016 :
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Музыканты QUIET RIOT, ANTHRAX и SURVIVOR исполняют песню HUGHES/THRALL
14 апр 2015 :
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Барабанщик QUIET RIOT: «Нынешний состав группы — наиболее крепкий в нашей истории»
23 мар 2015 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
14 янв 2015 :
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Документальный фильм о QUIET RIOT покажут в январе
30 июл 2014 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
26 июн 2014 :
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Новый альбом QUIET RIOT выйдет в июне
17 июн 2014 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
22 май 2014 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
14 май 2014 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
22 янв 2014 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
4 янв 2014 :
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QUIET RIOT отыграли первое шоу с JIZZY PEARL
4 дек 2013 :
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Вокал для нового альбома QUIET RIOT готов
23 ноя 2013 :
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Вокалист LOVE/HATE в QUIET RIOT
27 сен 2013 :
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Акустика от QUIET RIOT
23 окт 2012 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
21 сен 2012 :
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Качественное видео с выступления QUIET RIOT
26 июл 2012 :
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EPK от QUIET RIOT
16 май 2012 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
3 май 2012 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
6 апр 2012 :
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QUIET RIOT: видео с первого концерта с новым вокалистом
15 мар 2012 :
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Новый вокалист QUIET RIOT
23 фев 2012 :
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QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео
12 фев 2012 :
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Концертный релиз QUIET RIOT выйдет в марте
8 фев 2012 :
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QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео
5 фев 2012 :
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Видео с выступления QUIET RIOT
13 янв 2012 :
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QUIET RIOT расстались с вокалистом
18 авг 2011 :
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Трейлер фильма о QUIET RIOT
4 фев 2011 :
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Новый вокалист QUIET RIOT «Я здесь не для того, чтобы заменить Kevin’а DuBrow’а»
1 фев 2011 :
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RUDY SARZO о реюнионе QUIET RIOT
3 дек 2010 :
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QUIET RIOT впервые выступили в новом составе
8 июн 2010 :
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Компиляция QUIET RIOT из серии "Setlist"
11 дек 2007 :
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Вокалист QUIET RIOT скончался от передозировки
28 ноя 2007 :
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Вокалист QUIET RIOT Kevin Dubrow скончался в возрасте 52-х лет
29 авг 2006 :
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Сэмплы и трек-лист нового альбома QUIET RIOT
20 июн 2006 :
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К QUIET RIOT снова присоединился гитарист Alex Grossi
8 дек 2005 :
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QUIET RIOT: последние штрихи к новому альбому
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сегодня
Маска QUIET RIOT ушла за 50 000
На аукционе "Icons & Idols: Rock 'N' Roll", который состоялся в пятницу, 19 ноября, и субботу, 20 ноября 2021 года в Hard Rock Cafe New York и онлайн на сайте juliensauctions.com, маска, которую носил Stan Watts для создания обложки для альбома QUIET RIOT, была продана за 50 000 долларов при начальной цене 8 000.
Награда GUNS N' ROSES «Лучшее хэви-металл-видео» за песню "Sweet Child O' Mine" на MTV 1989 года была продана за 37 500, 1964 Fender Precision Bass, на котором играл Cliff Williams, ушёл за 50 000; два сет-листа с автографом Курта Кобейна, один с выступления в Эдинбурге 29 ноября 1991 года, ушли по 16 000 каждый.
Среди ярких вещей, проданных на этих торгах были:
• Знаковые вещи королевы поп-музыки, включая шёлковую повязку из розового шармеза с украшением в виде банта, которую Мадонна надевала в своём культовом клипе 1984 года "Material Girl", проданную за поразительные $28 125, что в четырнадцать раз превышает её первоначальную оценку в $2 000, её награда MTV Video Music Award Moonman Award, вручённая за «Лучшее женское видео» 1986–1987 годов за песню "Papa Don't Preach" ($22 400) и угольно-серый юбочный костюм 1940-х годов, в котором она играла роль Евы Перон в фильме «Эвита», получившем «Золотой глобус» ($10 000);
• Желтая винтажная футболка THE GERMS, которую носила Белинда Карлайл из группы THE GO-GO'S, проданная за впечатляющие $22 400, что в двадцать восемь раз превышает её первоначальную оценку в $800;
• Красный с золотой вышивкой и стразами кроп-жакет Keith'a Richards'a, который он использовал для фото с альбома "Get Yer Yas-Yas Out", а также на сцене во время печально известного концерта в Алтамонте, где один из зрителей был зарезан Ангелами Ада и который был показан в документальном фильме братьев Мэйлс "Gimme Shelter" ($38,400);
• Красочное изображение клоуна в рамке, написанное Фрэнком Синатрой на холсте маслом и подписанное "Sinatra" ($56,250);
• Гитара Duesenberg Starplayer TV-MC, на которой играл JJ Cale ($32 000);
• банджо Gibson Mastertone, на котором Джерри Гарсиа играл в годы своей карьеры в группе OLD & IN THE WAY, с автографами Гарсиа и Дэвида Грисмана ($22 400);
• Переиздание Custom Shop 50th-anniversary 1954 Fender Stratocaster, сделанное для Carlos'a Santana'ы ($25,600);
• Гитара Fender Telecaster кремового цвета 1990-х годов, подписанная участниками группы THE ROLLING STONES Mick'ом Jagger'ом, Ronnie Wood'ом, Чарли Уоттсом и Keith'ом Richards'ом, с надписью "Time Is On My Side" ($19,200);
• Электрогитара Washburn PS2000, лично принадлежащая, использовавшаяся, подписанная и с надписью от руки Paul'a Stanley ($25,000);
• Электрогитара Fender Stratocaster Sunburst Solid Body 1965 года Neal Schon ($28 800) и электрогитара Gibson Les Paul SG 1962 года ($31 250);
• 7-дюймовый сингл THE BEATLES "P.S. I Love You" 1962 года британского издания, подписанный Джоном Ленноном, Paul'ом McCartney, Джорджем Харрисоном и Ringo Starr'ом ($22,400);
• Пара барабанных палочек, сделанных на заказ, принадлежавших барабанщику LED ZEPPELIN Джону Бонэму, которые были проданы за $28 125, что в четырнадцать раз превышает их первоначальную оценку в $2 000;
• Электрогитара Gibson Les Paul с серийным номером LP1915, относящимся к году рождения Пола ($57 600).
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