сегодня



Маска QUIET RIOT ушла за 50 000



На аукционе "Icons & Idols: Rock 'N' Roll", который состоялся в пятницу, 19 ноября, и субботу, 20 ноября 2021 года в Hard Rock Cafe New York и онлайн на сайте juliensauctions.com, маска, которую носил Stan Watts для создания обложки для альбома QUIET RIOT, была продана за 50 000 долларов при начальной цене 8 000.



Награда GUNS N' ROSES «Лучшее хэви-металл-видео» за песню "Sweet Child O' Mine" на MTV 1989 года была продана за 37 500, 1964 Fender Precision Bass, на котором играл Cliff Williams, ушёл за 50 000; два сет-листа с автографом Курта Кобейна, один с выступления в Эдинбурге 29 ноября 1991 года, ушли по 16 000 каждый.



Среди ярких вещей, проданных на этих торгах были:



• Знаковые вещи королевы поп-музыки, включая шёлковую повязку из розового шармеза с украшением в виде банта, которую Мадонна надевала в своём культовом клипе 1984 года "Material Girl", проданную за поразительные $28 125, что в четырнадцать раз превышает её первоначальную оценку в $2 000, её награда MTV Video Music Award Moonman Award, вручённая за «Лучшее женское видео» 1986–1987 годов за песню "Papa Don't Preach" ($22 400) и угольно-серый юбочный костюм 1940-х годов, в котором она играла роль Евы Перон в фильме «Эвита», получившем «Золотой глобус» ($10 000);



• Желтая винтажная футболка THE GERMS, которую носила Белинда Карлайл из группы THE GO-GO'S, проданная за впечатляющие $22 400, что в двадцать восемь раз превышает её первоначальную оценку в $800;



• Красный с золотой вышивкой и стразами кроп-жакет Keith'a Richards'a, который он использовал для фото с альбома "Get Yer Yas-Yas Out", а также на сцене во время печально известного концерта в Алтамонте, где один из зрителей был зарезан Ангелами Ада и который был показан в документальном фильме братьев Мэйлс "Gimme Shelter" ($38,400);



• Красочное изображение клоуна в рамке, написанное Фрэнком Синатрой на холсте маслом и подписанное "Sinatra" ($56,250);



• Гитара Duesenberg Starplayer TV-MC, на которой играл JJ Cale ($32 000);



• банджо Gibson Mastertone, на котором Джерри Гарсиа играл в годы своей карьеры в группе OLD & IN THE WAY, с автографами Гарсиа и Дэвида Грисмана ($22 400);



• Переиздание Custom Shop 50th-anniversary 1954 Fender Stratocaster, сделанное для Carlos'a Santana'ы ($25,600);



• Гитара Fender Telecaster кремового цвета 1990-х годов, подписанная участниками группы THE ROLLING STONES Mick'ом Jagger'ом, Ronnie Wood'ом, Чарли Уоттсом и Keith'ом Richards'ом, с надписью "Time Is On My Side" ($19,200);



• Электрогитара Washburn PS2000, лично принадлежащая, использовавшаяся, подписанная и с надписью от руки Paul'a Stanley ($25,000);



• Электрогитара Fender Stratocaster Sunburst Solid Body 1965 года Neal Schon ($28 800) и электрогитара Gibson Les Paul SG 1962 года ($31 250);



• 7-дюймовый сингл THE BEATLES "P.S. I Love You" 1962 года британского издания, подписанный Джоном Ленноном, Paul'ом McCartney, Джорджем Харрисоном и Ringo Starr'ом ($22,400);



• Пара барабанных палочек, сделанных на заказ, принадлежавших барабанщику LED ZEPPELIN Джону Бонэму, которые были проданы за $28 125, что в четырнадцать раз превышает их первоначальную оценку в $2 000;



• Электрогитара Gibson Les Paul с серийным номером LP1915, относящимся к году рождения Пола ($57 600).



















+0 -1



просмотров: 353