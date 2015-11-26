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Quiet Riot

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|||| сегодня

Барабанщик QUIET RIOT попал в больницу



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Frankie Banali из QUIET RIOT был доставлен в отделение неотложной помощи в Kaiser Permanente Woodland Hills Medical Center, Woodland Hills, Калифорния. Барабанщик, который последние 14 месяцев борется с раком поджелудочной железы IV стадии, зашёл на свою личную страничку в Facebook, чтобы поделиться фотографией на больничной койке, и подписал фото так:

«Только что был доставлен в отделение неотложной помощи в Kaiser... Мне показалось, что это как Диснейленд, только линии короче, а покатушки болезненно медленные... А уж что до цены на билет... О мой Бог!.

Позднее жена музыканта написала:

«Он вовсе не в постели умирающего... Он уже несколько раз попадал в отделение неотложной помощи. Сейчас у него вновь инфекция. Его очистят, и он вернётся домой. Спасибо всем за беспокойство. Продолжайте молиться и посылать ему вибрации добра в его сложной борьбе!»

QUIET RIOT






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