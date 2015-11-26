Вокалист STEEL PANTHER: «Фрэнки был одним из тех, кто придумал хэви-металл»
Вокалист STEEL PANTHER Michael Starr в недавнем интервью почтил память недавно ушедшего из жизни барабанщика QUITE RIOT Фрэнки Банали:
«Было очень печально услышать эти новости. Он ведь был одним из основателей хэви-металла. QUITE RIOT были из первых, кто ковали его в то время. Я не знаю, знал ли он это, но по крайней мере в Америке, по моему опыту, так всё и было. И я его знал. Мы не были суперблизкими друзьями, но мы были друзьями в профессии. И я как-то ездил с ними в тур. Я играл в L.A. GUNS, и мы поехали в тур с QUIET RIOT. Мы отыграли два этапа, так что провели вместе 12 недель. Поэтому я узнал его и Кевина очень неплохо. Кевин мне очень помог, потому что я только учился тому, каково это быть в туре. И Фрэнки был очень классным. А ещё в том туре были SLAUGHTER. Было здорово с ними познакомиться, а потом услышать о его смерти... Я даже не знаю, как это сказать. Не знаю, как всё сформулировать. Это просто отстой, такой облом..»
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