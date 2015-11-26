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Quiet Riot

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DON DOKKEN — о барабанщике QUIET RIOT



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DON DOKKEN в рамках недавнего разговора затронул тему личности барабанщика QUIET RIOT Фрэнки Банали:

«Довольно забавно, что мы с ним играли. Это было пять концертов сразу после тура по Германии в 1979 году. Greg Pecka ушёл из команды по религиозным причинам. Он был саентологом. Я вернулся в Германию в 1980-м и собрал новый состав. Gary Holland должен был играть на ударных в следующем туре, так я и оказался в продюсерах первого альбома GREAT WHITE. Но после того как Greg ушёл, у нас ещё были на носу концерты. Я позвонил Фрэнки. Я знал его по тусовке.

Ещё из забавного — у него был такой же Корветт, как и у меня. Насколько помню, 65 года. Он есть в клипе "It's Not Love". Так вот управляет им Фрэнки. Он был в неважном состоянии. Я помню, что его передние тормоза были убиты.

Я всегда работал с Корветтами. Я был механиком и знал, как чинить "Корветты". Моей первой машиной в старшей школе был стингрей со сплит-окном 63-го года, которое теперь является священным Граалем. Если бы я сохранил эту машину, я был бы очень, очень богатым парнем. Сейчас они стоят полмиллиона долларов. Они продержались всего год. Правительство сказало, что из-за разделённого окна слишком плохая видимость.

Фрэнки сказал: "Да, я сделаю шоу и пару демо-роликов. Я буду репетировать с тобой, но если ты починишь мои тормоза". Я сказал: "Хорошо, это честная сделка".

Помню, пришёл к его дому, а он жил Голливуде. Я поднял его машину прямо на улице — совершенно незаконно — поставил её на подставки, снял шины и поставил новые тормозные колодки на его машину. Таков был наш уговор. Ты починишь мои тормоза, а я сыграю твои шоу.

Я знал Фрэнки очень давно. Наша дружба уходит корнями в 70-е.

Мне было грустно видеть, как он сдаёт. За последние 30 лет мы отыграли много шоу с QUIET RIOT. Я знал Кевина Дюброу. VAN HALEN выпустили свой первый альбом в 78-м. Мы играли шоу в клубе "Старвуд". У меня до сих пор есть флаер. В составе были VAN HALEN, QUIET RIOT, DOKKEN. Мы провели два вечера, были аншлаги в "Старвуде". Он был так же популярен, как и Whisky, и находился рядом — на бульваре Санта-Моника. Мы все знали Рэнди Роадса. Он был отличным гитаристом. Он только что присоединился к группе Ozzy [Osbourne'а]. Это были два последних выступления Рэнди с QUIET RIOT перед тем, как он приступил к "Blizzard Of Ozz". VAN HALEN уехали записывать свой первый альбом, а я уехал в Германию».

DON DOKKEN On QUIET RIOT Drummer FRANKIE BANALI:



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