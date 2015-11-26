23 фев 2021



CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»



Бывший гитарист QUIET RIOT CARLOS CAVAZO ответил на вопрос о том, что он думает относительно решения группы продолжать существование с учетом того, что в ней не осталось ни единого оригинального участника:



«Я думаю, что это просто глупо что кто-то так поступает. Для меня во всем этом нет никакого смысла».













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