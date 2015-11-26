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RUDY SARZO: «Будем достойно нести знамя QUIET RIOT !»



RUDY SARZO в рамках недавнего интервью рассказал о возвращении в QUIET RIOT:



«Я впервые сыграл с ними, и это замечательная команда. У нас есть Jizzy Pearl, который был в LOVE/HATE, член-основатель и вокалист. У нас есть Johnny Kelly, которого покойный барабанщик QUIET RIOT Фрэнки Банали выбрал на замену. Он играл в DANZIG и TYPE O NEGATIVE, так что у него прекрасное резюме — отличный барабанщик. И Alex Grossi, который на самом деле третий гитарист в QUIET RIOT -— первый Рэнди Роадс, второй Carlos Cavazo и третий Alex Grossi. Так что он был с группой 18 лет и является феноменальным гитаристом и автором песен. Поэтому у нас очень сильная группа. И благодаря этому мы можем выйти на сцену и достойно — с полным достоинством — почтить память Фрэнки, Кевина [ДюБроу] и Рэнди. Так что для меня благословение иметь возможность сделать это».







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