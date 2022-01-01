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Quiet Riot

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23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»

30 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить

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31 дек 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Мы идём тем путём, каким хотел идти Фрэнки»

30 дек 2020 : 		 JOHN BUSH — о Фрэнки Банали

18 дек 2020 : 		 DON DOKKEN — о барабанщике QUIET RIOT

23 ноя 2020 : 		 Выходит книга о QUIET RIOT

21 окт 2020 : 		 Барабаны Фрэнки Банали могут появиться на новом альбоме QUIET RIOT
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Видео с выступления QUIET RIOT



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Видео с выступления QUIET RIOT, которое состоялось 18 февраля в Mohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut, доступно для просмотра ниже.

Watch QUIET RIOT Perform In Uncasville




















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