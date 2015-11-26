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QUIET RIOT готовят что-то новое



Rudy Sarzo в рамках недавнего интервью сообщил, что группа приготовила кое-что новое:



«У нас на подходе несколько сюрпризов, которые уже готовы. Так что они просто ждут своего часа. Мы собираемся опубликовать их вместе с началом гастролей в феврале [2022 года]».







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