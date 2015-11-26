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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 140

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 52
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 22
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Quiet Riot

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28 дек 2021 : 		 QUIET RIOT готовят что-то новое

8 дек 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

5 дек 2021 : 		 RUDY SARZO: «Будем достойно нести знамя QUIET RIOT!»

23 ноя 2021 : 		 Маска QUIET RIOT ушла за 50 000

15 ноя 2021 : 		 Видео памяти барабанщика QUIET RIOT

8 ноя 2021 : 		 RUDY SARZO отыграл с QUIET RIOT

1 ноя 2021 : 		 Панихида по барабанщику QUIET RIOT пройдёт в ноябре

28 окт 2021 : 		 Маска QUIET RIOT уйдёт с молотка

30 сен 2021 : 		 Кавер-версия Бьорк от басиста QUIET RIOT

3 авг 2021 : 		 RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT

7 июл 2021 : 		 Фрэнки на новом треке QUIET RIOT

10 мар 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 мар 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»

23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»

30 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить

29 янв 2021 : 		 Вокалист QUIET RIOT критикует виртуальные концерты

27 янв 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN/QUIET RIOT исполняет ALBERT KING

19 янв 2021 : 		 QUIET RIOT точно что-то выпустят

18 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT — о бане Трампа

31 дек 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Мы идём тем путём, каким хотел идти Фрэнки»

30 дек 2020 : 		 JOHN BUSH — о Фрэнки Банали

18 дек 2020 : 		 DON DOKKEN — о барабанщике QUIET RIOT

23 ноя 2020 : 		 Выходит книга о QUIET RIOT

21 окт 2020 : 		 Барабаны Фрэнки Банали могут появиться на новом альбоме QUIET RIOT

19 окт 2020 : 		 QUIET RIOT отыграли первый концерт после смерти Фрэнки

8 окт 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS вспоминает Фрэнки Банали
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QUIET RIOT готовят что-то новое



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Rudy Sarzo в рамках недавнего интервью сообщил, что группа приготовила кое-что новое:

«У нас на подходе несколько сюрпризов, которые уже готовы. Так что они просто ждут своего часа. Мы собираемся опубликовать их вместе с началом гастролей в феврале [2022 года]».

QUIET RIOT Will Release New Music In Early 2022, Says RUDY SARZO: It





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