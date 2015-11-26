сегодня



QUIET RIOT точно что-то выпустят



Гитарист QUIET RIOT Alex Grossi в рамках недавней беседы подтвердил, что группа планирует выпустить новый материал:



«Были разговоры кое-что сделать... Может, будет и альбом. Осталось много треков, оставленных Фрэнки, которые могут быть использованы, что очень хорошо — он много работал перед болезнью. Всё, что могу сказать, — следите за новостями, и новой музыке QUIET RIOT определённо быть!»













+0 -0



просмотров: 162

