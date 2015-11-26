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*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 47
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Quiet Riot

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19 янв 2021 : 		 QUIET RIOT точно что-то выпустят

18 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT — о бане Трампа

31 дек 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Мы идём тем путём, каким хотел идти Фрэнки»

30 дек 2020 : 		 JOHN BUSH — о Фрэнки Банали

18 дек 2020 : 		 DON DOKKEN — о барабанщике QUIET RIOT

23 ноя 2020 : 		 Выходит книга о QUIET RIOT

21 окт 2020 : 		 Барабаны Фрэнки Банали могут появиться на новом альбоме QUIET RIOT

19 окт 2020 : 		 QUIET RIOT отыграли первый концерт после смерти Фрэнки

8 окт 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS вспоминает Фрэнки Банали

6 окт 2020 : 		 CARMINE APPICE: «Странно, что QUIET RIOT решили продолжать»

6 окт 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Отклик на наше решение был хорошим»

17 сен 2020 : 		 QUIET RIOT никуда не исчезнут

16 сен 2020 : 		 Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT

12 сен 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Фрэнки был одним из тех, кто придумал хэви-металл»

10 сен 2020 : 		 QUIET RIOT собираются продолжать

9 сен 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY

8 сен 2020 : 		 Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»

25 авг 2020 : 		 Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза

25 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик DEATH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 TWISTED SISTER почтили память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Барабанщик POISON — о Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Басист QUIET RIOT: «Я опустошён новостями...»

22 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY, SLASH, RUDY SARZO, DEE SNIDER, GLENN HUGHES почтили память барабанщика QUIET RIOT
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QUIET RIOT точно что-то выпустят



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Гитарист QUIET RIOT Alex Grossi в рамках недавней беседы подтвердил, что группа планирует выпустить новый материал:

«Были разговоры кое-что сделать... Может, будет и альбом. Осталось много треков, оставленных Фрэнки, которые могут быть использованы, что очень хорошо — он много работал перед болезнью. Всё, что могу сказать, — следите за новостями, и новой музыке QUIET RIOT определённо быть!»

QUIET RIOT Will





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