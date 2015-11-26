QUIET RIOT точно что-то выпустят

Гитарист QUIET RIOT Alex Grossi в рамках недавней беседы подтвердил, что группа планирует выпустить новый материал:
«Были разговоры кое-что сделать... Может, будет и альбом. Осталось много треков, оставленных Фрэнки, которые могут быть использованы, что очень хорошо — он много работал перед болезнью. Всё, что могу сказать, — следите за новостями, и новой музыке QUIET RIOT определённо быть!»
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