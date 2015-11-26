1 ноя 2021



Панихида по барабанщику QUIET RIOT пройдёт в ноябре



Панихида по барабанщику QUIET RIOT Фрэнки Банали состоится в понедельник, 15 ноября, в 14:30 в мемориальном парке Forest Lawn в Голливудских холмах, Лос-Анджелес, Калифорния.



Ведущий SiriusXM Eddie Trunk поделился приглашением на своей странице в Instagram и написал:



«Для меня большая честь, что меня попросили провести это мероприятие. Если вы будете в районе Лос-Анджелеса 11/15, приглашаем вас посетить эту службу по нашему дорогому ушедшему другу @fbanali @quietriotband».







+0 -0



просмотров: 442

