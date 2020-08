сегодня



Басист QUIET RIOT : «Я опустошён новостями...»



Басист QUIET RIOT Chuck Wright опубликовал сообщение относительно смерти Фрэнки Банали:



«Я совершенно опустошён потерей моего друга и музыкального товарища всей жизни — Фрэнки Банали. Впервые я сыграл с ним 1981 году. Трудно представить, что эта великая сила — барабанщик, наш неистовый лидер и самый яркий маяк — потускнел навсегда. Покойся с миром».



Wright в составе QUIET RIOT с 1982 года, он записывался на альбоме "Metal Health" (играл на басу на треках "Metal Health" и "Don't Wanna Let You Go").







+0 -0



просмотров: 773