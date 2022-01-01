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Quiet Riot

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25 фев 2022 : 		 Концертное видео QUIET RIOT 1979 года

21 фев 2022 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 янв 2022 : 		 KELLY GARNI впервые за 43 года выступил с QUIET RIOT

28 дек 2021 : 		 QUIET RIOT готовят что-то новое

8 дек 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

5 дек 2021 : 		 RUDY SARZO: «Будем достойно нести знамя QUIET RIOT!»

23 ноя 2021 : 		 Маска QUIET RIOT ушла за 50 000

15 ноя 2021 : 		 Видео памяти барабанщика QUIET RIOT

8 ноя 2021 : 		 RUDY SARZO отыграл с QUIET RIOT

1 ноя 2021 : 		 Панихида по барабанщику QUIET RIOT пройдёт в ноябре

28 окт 2021 : 		 Маска QUIET RIOT уйдёт с молотка

30 сен 2021 : 		 Кавер-версия Бьорк от басиста QUIET RIOT

3 авг 2021 : 		 RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT

7 июл 2021 : 		 Фрэнки на новом треке QUIET RIOT

10 мар 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 мар 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»

23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»

30 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить

29 янв 2021 : 		 Вокалист QUIET RIOT критикует виртуальные концерты

27 янв 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN/QUIET RIOT исполняет ALBERT KING

19 янв 2021 : 		 QUIET RIOT точно что-то выпустят

18 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT — о бане Трампа

31 дек 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Мы идём тем путём, каким хотел идти Фрэнки»

30 дек 2020 : 		 JOHN BUSH — о Фрэнки Банали

18 дек 2020 : 		 DON DOKKEN — о барабанщике QUIET RIOT

23 ноя 2020 : 		 Выходит книга о QUIET RIOT
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|||| 25 фев 2022

Концертное видео QUIET RIOT 1979 года



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Mark "Weissguy" Weiss опубликовал запись выступления QUIET RIOT, которое состоялось 26 октября 1979 года:

"Gonna Have A Riot"
"Lie Back And Let Me In"
"One In A Million"
"Breaking Up Is A Heartache"
"Picking Up The Pieces"
"Teenage Anthem"
"Good Times"
Drum Solo
"Killer Girls"
"Laughing Gas"
Guitar Solo
"Back To The Coast"
"Slick Black Cadillac"

Watch RANDY RHOADS And QUIET RIOT Live From Hollywood; Rare Video Of 1979 Concert Surfaces




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