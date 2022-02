25 фев 2022



Концертное видео QUIET RIOT 1979 года



Mark "Weissguy" Weiss опубликовал запись выступления QUIET RIOT, которое состоялось 26 октября 1979 года:



"Gonna Have A Riot"

"Lie Back And Let Me In"

"One In A Million"

"Breaking Up Is A Heartache"

"Picking Up The Pieces"

"Teenage Anthem"

"Good Times"

Drum Solo

"Killer Girls"

"Laughing Gas"

Guitar Solo

"Back To The Coast"

"Slick Black Cadillac"







