7 июл 2021



Фрэнки на новом треке QUIET RIOT



Гитарист QUIET RIOT Alex Grossi вместе с бывшим басистом группы, Rudy Sarzo в рамках программы "Six Degrees Of Sarzo" представят новую песню QUIET RIOT "Rock In Peace", которую написали Фрэнки Банали и Paul Sabu. Она посвящена бывшему вокалисту группы, Кевину Дуброу, Фрэнки записал партии ударных, а Rusy — партии баса.







