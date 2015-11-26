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Барабаны Фрэнки Банали могут появиться на новом альбоме QUIET RIOT



В рамках беседы с поклонниками один из них спросил у QUIET RIOT, планируют ли они что-то выпустить из нового:



«Группа будет продолжать! И у нас достаточно партий Фрэнки для многих будущих альбомов!»







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