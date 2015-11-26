сегодня



DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали



DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали, скончавшегося в возрасте 68 лет от рака:



«Покойся с миром, Фрэнки. Тебя будет не хватать...



Я встретился с ним в 1982 году. Я отравился в Troubadour, чтобы посмотреть на тех, кто там играл, и никогда не забуду, когда впервые его увидел... Одетый в длинное кожаное пальто и копной волос поверх, сидящий за Ludwig'ом в зелёных брызгах. Он просто сорвал мне крышу; позднее мы работали с ним над некоторыми пластинками и подружились. Он обладал чистейшей душой... И всегда семью и друзей ставил на первое место.



Я никогда не забуду о том, как как-то завис у него дома, и он рассказал мне о семейной драме и о том, что он старается всем помочь, что мама была очень больна и он старался о ней заботиться. Я ответил ему: "Парень, ты слишком много взвалил на свои плечи", а он улыбнулся и ответил: "Всё пучком. У меня сильные плечи!"



Фрэнки, ты нёс на своих плечах всю тяжесть мира, и сейчас настал момент тебе отдохнуть, покойся с миром, мой друг.



Соболезнования его жене Регине».







+0 -0



просмотров: 354

