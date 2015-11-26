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Quiet Riot

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25 авг 2020 : 		 Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза

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25 авг 2020 : 		 Басист QUIET RIOT: «Я опустошён новостями...»

22 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY, SLASH, RUDY SARZO, DEE SNIDER, GLENN HUGHES почтили память барабанщика QUIET RIOT

22 авг 2020 : 		 Умер барабанщик QUIET RIOT

17 авг 2020 : 		 У барабанщика QUIET RIOT был инсульт

7 июл 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Frankie чувствует себя отлично!»

22 июн 2020 : 		 QUIET RIOT отменили концерт

18 июн 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT попал в больницу

19 май 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Без волос, но на ногах»

5 май 2020 : 		 Басист QUIET RIOT выпустил сольный номер

16 янв 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Мне ровно на стримы»

7 ноя 2019 : 		 Барабанщик QUIET RIOT о том, как узнал о диагнозе

1 ноя 2019 : 		 FRANKIE BANALI: JAMES DURBIN ушёл из QUIET RIOT сразу после записи альбома

29 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI: «Менее чем за сутки я нашёл вокалиста»

28 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI выступил с QUIET RIOT

27 окт 2019 : 		 Новое видео QUIET RIOT

23 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI: «Мой диагноз никак не повлиял на новый альбом QUIET RIOT»

22 окт 2019 : 		 У барабанщика QUIET RIOT рак

27 сен 2019 : 		 Новая песня QUIET RIOT

24 сен 2019 : 		 QUIET RIOT отыграли первый концерт с вернувшимся JIZZY PEARL'ом
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DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали



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DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали, скончавшегося в возрасте 68 лет от рака:

«Покойся с миром, Фрэнки. Тебя будет не хватать...

Я встретился с ним в 1982 году. Я отравился в Troubadour, чтобы посмотреть на тех, кто там играл, и никогда не забуду, когда впервые его увидел... Одетый в длинное кожаное пальто и копной волос поверх, сидящий за Ludwig'ом в зелёных брызгах. Он просто сорвал мне крышу; позднее мы работали с ним над некоторыми пластинками и подружились. Он обладал чистейшей душой... И всегда семью и друзей ставил на первое место.

Я никогда не забуду о том, как как-то завис у него дома, и он рассказал мне о семейной драме и о том, что он старается всем помочь, что мама была очень больна и он старался о ней заботиться. Я ответил ему: "Парень, ты слишком много взвалил на свои плечи", а он улыбнулся и ответил: "Всё пучком. У меня сильные плечи!"

Фрэнки, ты нёс на своих плечах всю тяжесть мира, и сейчас настал момент тебе отдохнуть, покойся с миром, мой друг.

Соболезнования его жене Регине».

DOUG ALDRICH Mourns Death Of FRANKIE BANALI:



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