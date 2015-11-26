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CARMINE APPICE: «Странно, что QUIET RIOT решили продолжать»



В рамках беседы с "The Rock N Ragni Show" CARMINE APPICE поделился своими воспоминаниями о барабанщике QUIET RIOT Фрэнки Банали:



«Это лишний раз подчёркивает нашу смертность. Я чуть не умер пару лет назад из-за проблем со здоровьем, и сейчас слушаю Библию и благодарю Господа. Я тогда очнулся в неизвестном месте, это была тёмная комната, и я подумал, что умер. Так что это было очень пугающе.



Но что касается Фрэнки — я его любил. Он был хорошим человеком. Они тогда писали свою пластинку, а я работал в студии Pasha — мой сольник там выходил. И я записывал альбом для Ted'a Nugent'a и тоже делал его там. Я записал всё в студии в Лос-Анджелесе, с барабанной комнатой, всё было записано на плёнку. Там не было никакой атмосферы или чего-то ещё. И это было ужасно. Поэтому я сказал [продюсеру] Spencer'у Proffer'у: "Слушай, если ты хочешь, чтобы я работал здесь, я должен исправить звук барабанов в этом месте". Он сказал: "Что ты хочешь сделать?" Я сказал: "Прежде всего принеси мне рулон ковров. Просто разложите по комнате фанеру и создайте немного атмосферы. Нужно немного эхо, звук не может быть мёртвым". И он сказал: "Хорошо". Я работал со звукорежиссёром Duane'ом Baron'ом, и мы придумали этот убийственный барабанный звук, который я использовал на своём альбоме VANILLA FUDGE "Mystery", я использовал его на записи [Rick'а] Derringer'а и Appice "Party Tested", которую мы сделали в 83-м году. А затем Фрэнки Банали использовал его на первой записи QUIET RIOT ["Metal Health"]. И всё вдруг стало грандиозным. Так что после записи они сказал: "Вау, чувак. Мне нравится твой барабанный звук. Это было здорово. Спасибо большое, что работаешь со Spencer'ом и дал этот барабанный звук. Это убийственно". Я ответил: "Спасибо, чувак. Я рад, что тебе удалось его использовать". Но кто бы мог подумать... Пять миллионов пластинок спустя я схватил Фрэнки за яйца. "Да ты на моих ударных сделал хитовую пластинку, ты, маленький ублюдок". [Смеётся].



Но мы были хорошими друзьями. Каждый раз, когда я его видел, он целовал и обнимал меня. Если мы делали что-то вместе, как мы делали много раз "Bonzo Bashes", он приходил, приносил спагетти и фрикадельки, и целовал меня в щёку.



Я видел его в январе на шоу NAMM, и он выглядел не очень. Я сказал: "Чувак, мне так жаль, что ты проходишь через это". Он сказал: "Спасибо, чувак".



Он был просто прекрасным человеком».



Относительно объявления о продолжении деятельности QUIET RIOT Carmine сказал следующее:



«Это звучит несколько странновато. Странновато по той причине, что в группе не осталось ни одного оригинального участника. Это как трибьют-группа. Они хоть бы позвонили Carlos'y или Rudy. Это безумие. Это как запускать BLUE MURDER без John'a Sykes'a. Они делали это без Кевина, что и так было странно, а ещё страннее — дальше».



QUIET RIOT в 2019 и 2020 уже играли без Банали, которого заменяли Johnny Kelly (DANZIG, TYPE O NEGATIVE) и Mike Dupke (W.A.S.P.) в зависимости от их доступности.













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