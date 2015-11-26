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Quiet Riot

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23 ноя 2020 : 		 Выходит книга о QUIET RIOT

21 окт 2020 : 		 Барабаны Фрэнки Банали могут появиться на новом альбоме QUIET RIOT

19 окт 2020 : 		 QUIET RIOT отыграли первый концерт после смерти Фрэнки

8 окт 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS вспоминает Фрэнки Банали

6 окт 2020 : 		 CARMINE APPICE: «Странно, что QUIET RIOT решили продолжать»

6 окт 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Отклик на наше решение был хорошим»

17 сен 2020 : 		 QUIET RIOT никуда не исчезнут

16 сен 2020 : 		 Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT

12 сен 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Фрэнки был одним из тех, кто придумал хэви-металл»

10 сен 2020 : 		 QUIET RIOT собираются продолжать

9 сен 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY

8 сен 2020 : 		 Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»

25 авг 2020 : 		 Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза

25 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик DEATH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 TWISTED SISTER почтили память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Барабанщик POISON — о Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Басист QUIET RIOT: «Я опустошён новостями...»

22 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY, SLASH, RUDY SARZO, DEE SNIDER, GLENN HUGHES почтили память барабанщика QUIET RIOT

22 авг 2020 : 		 Умер барабанщик QUIET RIOT

17 авг 2020 : 		 У барабанщика QUIET RIOT был инсульт

7 июл 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Frankie чувствует себя отлично!»
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JOHN BUSH — о Фрэнки Банали



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В рамках интервью с RadioactiveMike Z вокалист ARMORED SAINT JOHN BUSH коснулся темы ухода из жизни Фрэнки Банали:

«Мы ездили в тур с QUIET RIOT — это был первый тур ARMORED SAINT, и мы разогревали QUIET RIOT и WHITESNAKE. QUIET RIOT ездили в поддержку альбома "Condition Critical", а SNAKE — в поддержку первого крупного релиза в Америке — "Slide It In". Безумные деньки были, эх.

Фрэнки сражался супержёстко, и ему выпала суровая участь, он получил этот по-настоящему ужасный рак поджелудочной железы, который у него был, и он боролся с ним в суперблагородном варианте в течение многих лет. Никто не должен уходить таким образом. Это просто ужасно.

Но я видел его не так давно, на гала-вечере Ронни Дио. Это была одна из последних встреч, которую мы с женой провели [до пандемии]. И я полагаю, что это было в феврале в Авалоне в Голливуде. И Фрэнки был там. И он говорил, он произнёс небольшую речь, казалось, что он в хорошей форме, было видно, что он сражается, и всё такое.

У меня очень хорошие воспоминания о том туре. QUIET RIOT дали нам возможность выйти и играть на разогреве перед ними. Мы выступали на аренах... Я о том, что это просто потрясающие времена. Мы [только выпустили] наш дебютный полноформатный альбом "March Of The Saint" и поехали в тур с QUIET RIOT и WHITESNAKE, играющими на этих площадках. Нам очень повезло. Так что я всегда буду бережно хранить эти воспоминания, и я надеюсь, что Фрэнки сейчас покоится с миром».

JOHN BUSH On FRANKIE BANALI





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