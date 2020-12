сегодня



JOHN BUSH — о Фрэнки Банали



В рамках интервью с RadioactiveMike Z вокалист ARMORED SAINT JOHN BUSH коснулся темы ухода из жизни Фрэнки Банали:



«Мы ездили в тур с QUIET RIOT — это был первый тур ARMORED SAINT, и мы разогревали QUIET RIOT и WHITESNAKE. QUIET RIOT ездили в поддержку альбома "Condition Critical", а SNAKE — в поддержку первого крупного релиза в Америке — "Slide It In". Безумные деньки были, эх.



Фрэнки сражался супержёстко, и ему выпала суровая участь, он получил этот по-настоящему ужасный рак поджелудочной железы, который у него был, и он боролся с ним в суперблагородном варианте в течение многих лет. Никто не должен уходить таким образом. Это просто ужасно.



Но я видел его не так давно, на гала-вечере Ронни Дио. Это была одна из последних встреч, которую мы с женой провели [до пандемии]. И я полагаю, что это было в феврале в Авалоне в Голливуде. И Фрэнки был там. И он говорил, он произнёс небольшую речь, казалось, что он в хорошей форме, было видно, что он сражается, и всё такое.



У меня очень хорошие воспоминания о том туре. QUIET RIOT дали нам возможность выйти и играть на разогреве перед ними. Мы выступали на аренах... Я о том, что это просто потрясающие времена. Мы [только выпустили] наш дебютный полноформатный альбом "March Of The Saint" и поехали в тур с QUIET RIOT и WHITESNAKE, играющими на этих площадках. Нам очень повезло. Так что я всегда буду бережно хранить эти воспоминания, и я надеюсь, что Фрэнки сейчас покоится с миром».













