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Новое видео QUIET RIOT



"I Can't Hold On", новое видео группы QUIET RIOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из новой версии альбома "Rehab: Relapsed & Remastered" и была в оригинале написана в 2003 году.







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