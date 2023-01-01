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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 205
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 48
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 33
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 26
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Quiet Riot

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16 янв 2023 : 		 Новое видео QUIET RIOT

18 июн 2022 : 		 QUIET RIOT против переиздания

8 июн 2022 : 		 CHUCK WRIGHT: «Хорошо, что я ушёл из QUIET RIOT»

29 май 2022 : 		 Переиздание QUIET RIOT выйдет летом

26 май 2022 : 		 RUDY SARZO — о возвращении в QUIET RIOT: «Я не тот чел, что раньше»

29 мар 2022 : 		 Первые альбомы QUIET RIOT будут переизданы

15 мар 2022 : 		 На новом альбоме QUIET RIOT будет песня с вокалом Кевина ДюБроу

25 фев 2022 : 		 Концертное видео QUIET RIOT 1979 года

21 фев 2022 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 янв 2022 : 		 KELLY GARNI впервые за 43 года выступил с QUIET RIOT

28 дек 2021 : 		 QUIET RIOT готовят что-то новое

8 дек 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

5 дек 2021 : 		 RUDY SARZO: «Будем достойно нести знамя QUIET RIOT!»

23 ноя 2021 : 		 Маска QUIET RIOT ушла за 50 000

15 ноя 2021 : 		 Видео памяти барабанщика QUIET RIOT

8 ноя 2021 : 		 RUDY SARZO отыграл с QUIET RIOT

1 ноя 2021 : 		 Панихида по барабанщику QUIET RIOT пройдёт в ноябре

28 окт 2021 : 		 Маска QUIET RIOT уйдёт с молотка

30 сен 2021 : 		 Кавер-версия Бьорк от басиста QUIET RIOT

3 авг 2021 : 		 RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT

7 июл 2021 : 		 Фрэнки на новом треке QUIET RIOT

10 мар 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 мар 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»

23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»

30 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить

29 янв 2021 : 		 Вокалист QUIET RIOT критикует виртуальные концерты
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Новое видео QUIET RIOT



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"I Can't Hold On", новое видео группы QUIET RIOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из новой версии альбома "Rehab: Relapsed & Remastered" и была в оригинале написана в 2003 году.

QUIET RIOT Reissues Rehab: Relapsed & Remastered Featuring New KEVIN DUBROW Track




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