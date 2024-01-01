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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 135
*Йе в BURZUM 46
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
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Quiet Riot

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25 янв 2024 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

16 янв 2023 : 		 Новое видео QUIET RIOT

18 июн 2022 : 		 QUIET RIOT против переиздания

8 июн 2022 : 		 CHUCK WRIGHT: «Хорошо, что я ушёл из QUIET RIOT»

29 май 2022 : 		 Переиздание QUIET RIOT выйдет летом

26 май 2022 : 		 RUDY SARZO — о возвращении в QUIET RIOT: «Я не тот чел, что раньше»

29 мар 2022 : 		 Первые альбомы QUIET RIOT будут переизданы

15 мар 2022 : 		 На новом альбоме QUIET RIOT будет песня с вокалом Кевина ДюБроу

25 фев 2022 : 		 Концертное видео QUIET RIOT 1979 года

21 фев 2022 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 янв 2022 : 		 KELLY GARNI впервые за 43 года выступил с QUIET RIOT

28 дек 2021 : 		 QUIET RIOT готовят что-то новое

8 дек 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

5 дек 2021 : 		 RUDY SARZO: «Будем достойно нести знамя QUIET RIOT!»

23 ноя 2021 : 		 Маска QUIET RIOT ушла за 50 000

15 ноя 2021 : 		 Видео памяти барабанщика QUIET RIOT

8 ноя 2021 : 		 RUDY SARZO отыграл с QUIET RIOT

1 ноя 2021 : 		 Панихида по барабанщику QUIET RIOT пройдёт в ноябре

28 окт 2021 : 		 Маска QUIET RIOT уйдёт с молотка

30 сен 2021 : 		 Кавер-версия Бьорк от басиста QUIET RIOT

3 авг 2021 : 		 RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT

7 июл 2021 : 		 Фрэнки на новом треке QUIET RIOT

10 мар 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 мар 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»

23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»

30 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить
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Видео с выступления QUIET RIOT



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Видео с выступления QUIET RIOT, которое состоялось 20 января на Mohegan Sun Arena, Uncasville, CT, доступно для просмотра ниже.

QUIET RIOT Perform First Show Of The Year At Mohegan Sun Arena (Video); First Batch Of 2024 Tour Dates Announced




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