Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью



THE ROLLING STONES 29 ноября выпустят специальную виниловую версию альбома Hackney Diamonds, в которую войдет семь концертных композиций:



LP 1

"Angry"

"Get Close"

"Depending On You"

"Bite My Head Off"

"Whole Wide World"

"Dreamy Skies"

"Mess It Up"

"Live By The Sword"

"Driving Me Too Hard"

"Tell Me Straight"

"Sweet Sounds of Heaven" (featuring Lady Gaga)

"Rolling Stone Blues"



LP 2 – Live At Racket, NYC

"Shattered" (Live at Racket, NYC)

"Angry" (Live at Racket, NYC)

"Whole Wide World" (Live at Racket, NYC)

"Tumbling Dice" (Live at Racket, NYC)

"Bite My Head Off" (Live at Racket, NYC)

"Jumpin’ Jack Flash" (Live at Racket, NYC)

"Sweet Sounds of Heaven" (featuring Lady Gaga) (Live at Racket, NYC)







