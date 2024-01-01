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*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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Аромат от THE ROLLING STONES



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THE ROLLING STONES объявили о выпуске своего первого изысканного аромата.

RS No.9 — уникальный аромат, созданный в партнерстве между THE ROLLING STONES, всемирно известными новаторами в области парфюмерии Nirvana Brands и Bravado, в котором витает дух сцены, вошедшей в историю, места, где все началось.

Аромат, вызывающий в памяти лондонский Сохо 1962 года: пульсирующий от волнения мегаполис, в котором зарождалась новая культурная эра; время открытий и свободы, когда все могло произойти — и произошло — и год, когда THE ROLLING STONES дали свой первый концерт в клубе Marquee.

Бархатные ноты, пропитанные бурбоном, выводят вас на передний край сцены, теплая кожа сражается с электрическим мускусом, а соблазнительные пачули и знойный уд обольстительно притягивают к себе.

Яркий дизайн флакона вдохновлен культовым магазином RS No.9 Carnaby группы THE ROLLING STONES на знаменитой лондонской улице Карнаби. Он оживляет яркие тексты песен в стиле граффити, украшающие стеклянный пол магазина, в новой форме, украшая элегантный флакон в аптекарском стиле. На крышке изображен знаменитый логотип с языком и губами, созданный Джоном Паше в 1970 году, как знак вечной жизни группы и бренда, изменившего ход развития культуры во всем мире.

THE ROLLING STONES: «Это идеальный аромат для тех, кто осмеливается быть не таким, как все, и мы надеемся, что он принесет радость нашим поклонникам».

После нескольких лет разработки RS No.9 был воплощен в жизнь Кэтрин Селиг, парфюмером, известным своей способностью создавать сложные и вызывающие ароматы.

Селиг: «Это был проект мечты. Я хотела передать вневременность THE ROLLING STONES — их неповторимый стиль, бунтарский дух и чувство свободы, которое до сих пор вызывает их музыка. Каждая нота отражает разные грани наследия THE STONES, от их проникновенных мелодий до непредсказуемости на сцене. Этот аромат — путешествие по их миру, наполненному богатством, текстурой и смелыми контрастами».

Кен Раштон, главный операционный директор компании Nirvana Brands, которая руководила этим проектом на протяжении всей его концептуальной разработки, создания и развития, сказал:

«THE ROLLING STONES вездесущи в популярной культуре, и их влияние на личный стиль - повсюду вокруг нас. Поэтому этот проект с группой и Bravado был восхитительным. Выразить сущность THE ROLLING STONES в уникальном и смелом изысканном аромате — это невероятное достижение, и в будущем планируется еще много интересного».

Дэвид Бойн, управляющий директор Bravado, добавил:

«Создание этого аромата в партнерстве с Nirvana Brands стало для нас захватывающим проектом, поскольку мы продолжаем расширять бренд RS No.9. Мы с нетерпением ждем возможности дать поклонникам возможность еще больше проникнуться любовью к THE ROLLING STONES».




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