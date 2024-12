сегодня



Аромат от THE ROLLING STONES



THE ROLLING STONES объявили о выпуске своего первого изысканного аромата.



RS No.9 — уникальный аромат, созданный в партнерстве между THE ROLLING STONES, всемирно известными новаторами в области парфюмерии Nirvana Brands и Bravado, в котором витает дух сцены, вошедшей в историю, места, где все началось.



Аромат, вызывающий в памяти лондонский Сохо 1962 года: пульсирующий от волнения мегаполис, в котором зарождалась новая культурная эра; время открытий и свободы, когда все могло произойти — и произошло — и год, когда THE ROLLING STONES дали свой первый концерт в клубе Marquee.



Бархатные ноты, пропитанные бурбоном, выводят вас на передний край сцены, теплая кожа сражается с электрическим мускусом, а соблазнительные пачули и знойный уд обольстительно притягивают к себе.



Яркий дизайн флакона вдохновлен культовым магазином RS No.9 Carnaby группы THE ROLLING STONES на знаменитой лондонской улице Карнаби. Он оживляет яркие тексты песен в стиле граффити, украшающие стеклянный пол магазина, в новой форме, украшая элегантный флакон в аптекарском стиле. На крышке изображен знаменитый логотип с языком и губами, созданный Джоном Паше в 1970 году, как знак вечной жизни группы и бренда, изменившего ход развития культуры во всем мире.



THE ROLLING STONES: «Это идеальный аромат для тех, кто осмеливается быть не таким, как все, и мы надеемся, что он принесет радость нашим поклонникам».



После нескольких лет разработки RS No.9 был воплощен в жизнь Кэтрин Селиг, парфюмером, известным своей способностью создавать сложные и вызывающие ароматы.



Селиг: «Это был проект мечты. Я хотела передать вневременность THE ROLLING STONES — их неповторимый стиль, бунтарский дух и чувство свободы, которое до сих пор вызывает их музыка. Каждая нота отражает разные грани наследия THE STONES, от их проникновенных мелодий до непредсказуемости на сцене. Этот аромат — путешествие по их миру, наполненному богатством, текстурой и смелыми контрастами».



Кен Раштон, главный операционный директор компании Nirvana Brands, которая руководила этим проектом на протяжении всей его концептуальной разработки, создания и развития, сказал:



«THE ROLLING STONES вездесущи в популярной культуре, и их влияние на личный стиль - повсюду вокруг нас. Поэтому этот проект с группой и Bravado был восхитительным. Выразить сущность THE ROLLING STONES в уникальном и смелом изысканном аромате — это невероятное достижение, и в будущем планируется еще много интересного».



Дэвид Бойн, управляющий директор Bravado, добавил:



«Создание этого аромата в партнерстве с Nirvana Brands стало для нас захватывающим проектом, поскольку мы продолжаем расширять бренд RS No.9. Мы с нетерпением ждем возможности дать поклонникам возможность еще больше проникнуться любовью к THE ROLLING STONES».







