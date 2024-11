сегодня



Концертное видео THE ROLLING STONES



Шестого декабря Mercury Studios и THE ROLLING STONES в различных вариантах (включая 4K UHD и Dolby Atmos), выпустят запись выступления "Welcome To Shepherd's Bush", состоявшегося восьмого июня 1999 года в известном лондонском клубе.



Трек-лист:



Disc 1:



01. Shattered

02. It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)

03. Respectable

04. All Down The Line

05. Some Girls

06. Melody

07. I Got The Blues

08. Brand New Car

09. Moon Is Up



Disc 2:



01. Saint Of Me

02. Honky Tonk Women (with Sheryl Crow)

03. Band Introductions

04. You Got The Silver

05. Before They Make Me Run

06. Route 66

07. You Got Me Rocking

08. Tumbling Dice

09. Brown Sugar

10. Jumpin' Jack Flash 08. Tumbling Dice09. Brown Sugar10. Jumpin' Jack Flash







