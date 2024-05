сегодня



Переиздание THE ROLLING STONES выйдет летом



12 июля по случаю тридцатилетия альбома THE ROLLING STONES Voodoo Lounge, состоится выпуск новой версии альбома:



LP1

"Love Is Strong" (Side A)

"You Got Me Rocking" (Side A)

"Sparks Will Fly" (Side A)

"The Worst" (Side B)

"New Faces" (Side B)

"Moon Is Up" (Side B)

"Out Of Tears" (Side B)





LP 2

"I Go Wild" (Side A)

"Brand New Car" (Side A)

"Sweethearts Together" (Side A)

"Suck On The Jugular" (Side A)

"Blinded By Rainbows" (Side B)

"Baby Break It Down" (Side B)

"Thru And Thru" (Side B)

"Mean Disposition" (Side B)





Bonus 10"

"I'm Gonna Drive" (Side A)

"So Young" (Side A)

"Jump On Top Of Me" (Side B)

"The Storm" (Side B)







