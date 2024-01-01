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THE ROLLING STONES сотрудничают с PANINI AMERICA



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PANINI AMERICA, крупнейшая в мире компания по производству коллекционных товаров для спорта и развлечений, объявила о сотрудничестве с THE ROLLING STONES, чтобы выпустить первый полностью лицензированный набор коллекционных карточек самой легендарной группы в мире, охватывающий всю ее карьеру.

После знаменитого североамериканского турне группы "Hackney Diamonds" 2024 года Panini выпустит Prizm The Rolling Stones. Набор карточек посвящён более чем 60-летней истории группы THE STONES и рассказывает об их музыке и рекордных турах. Бренд Prizm предоставит широкое поле для воспевания неподражаемого стиля THE STONES и культовых произведений искусства.

«THE ROLLING STONES — культовый бренд, неотъемлемая часть истории музыки и миллиона преданных поклонников по всему миру», — заявил генеральный директор Panini America Марк Уорсоп. «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с ними и представляем нашу продукцию, посвященную их наследию и многим памятным моментам. Мы думаем, что фанаты будут в восторге».

Коллекцию украсит хит Panini's Color Blast, на котором изображены фронтмен Mick Jagger, барабанщик Чарли Уоттс и гитаристы Keith Richards и Ronnie Wood на фоне логотипа с цветными язычками и губами. Она будет представлена как в упаковке для профессионалов, так и в розничной продаже.

Президент Bravado Мэтт Янг сказал о партнерстве: «Мы очень рады сотрудничать с Panini над этой коллекцией, посвященной карьере, прославляющей историю, успех и неизменную мировую популярность THE ROLLING STONES. Благодаря тому, что Panini уделяет особое внимание премиальному дизайну и коллекционированию, это идеальное партнерство для поклонников ROLLING STONES по всему миру, и мы не можем дождаться, когда они увидят, что задумано».

Panini также разработает специальные тематические карточки, включая альбомы, которые представят их дискографию в сочетании с уникальным стилем карточек Prizm. Среди таких карточек будут Hot Lips (участники группы перед фирменным логотипом языка, вырезанным в верхней части), International Licks (более 20 различных языков и губ, изображающих региональные флаги и цвета) и Stubs (охватывающие гамму туров за все годы).

Вторая группа врезок будет включать в себя The Original Stadium Show (уникальные сцены на протяжении многих лет), Behind the Scenes (за кулисами и в студии), Singles (обложки всех хитов, вошедших в чарты) и Poster Perfection (оригинальные документальные постеры концертов и туров).

В коллекцию Prizm также войдет базовый набор из 100 карточек с более чем 15 различными цветными градациями.






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