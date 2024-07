сегодня



IRON MAIDEN и THE ROLLING STONES сыграли свадьбу



По сообщению Hello!, дочь басиста IRON MAIDEN Steve Harris'а Faye вышла замуж за сына гитариста THE ROLLING STONES Ronnie Wood'a Tyrone'a 26 июля в Мэрилебоне, Лондон, Англия. На гражданской церемонии присутствовало около 30 близких друзей и членов семьи.









Ronnie Wood's son Tyrone and rock heiress Faye Harris' intimate London wedding – exclusive first photos https://t.co/Naoba56YuQ







Bring your daughter... to the altar! Ronnie Wood's son Tyrone ties the knot with daughter of Iron Maiden guitarist at star-studded ceremony followed by a swanky Michelin star reception https://t.co/IThGCzqHiV pic.twitter.com/uEEmSKn7pf



View this post on Instagram

















+0 -0



( 6 ) просмотров: 640