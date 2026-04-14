JAY WEINBERG: «И чего меня из SLIPKNOT поперли...»



JAY WEINBERG в недавнем интервью обсудил свое увольнение из SLIPKNOT:



«Я проснулся утром после возвращения с нашего последнего совместного концерта, и мне позвонил менеджер группы. Он сообщил, что группа приняла решение не продлевать мой контракт по окончании года. Я был в шоке и засыпал вопросами. Типа: “Почему? Что произошло?”



Если честно, это случилось в конце года, который сам по себе был очень тяжёлым внутри группы. Возможно, это связано с какими-то напряжениями, которые существовали ещё до моего прихода, когда я пришел в команду. Но в итоге я остался вообще без объяснений — только с формулировкой: “Это творческое решение, и ты больше не барабанщик SLIPKNOT”. И дальше он сказал: “Мы хотели бы завтра выпустить совместное заявление с тобой. Возьми день, подумай. Я буду на связи, если захочешь поговорить”.



У меня просто почва ушла из-под ног. Это было дело, которому я отдавался полностью — со всем фокусом, драйвом, вниманием, любовью, держался за эту мечту, несмотря на сложности, несмотря на всё, что происходит, когда ты попадаешь в такую нестабильную и, честно говоря, мрачную среду. И вдруг — ничего, кроме вопросов. Я пошёл прогуляться с женой, чтобы хоть как-то прийти в себя и переварить случившееся. И через 20 минут они выложили своё заявление в сеть».



На вопрос, что он почувствовал в тот момент, Jay ответил:



«Ну а как, по-вашему, можно себя чувствовать? Это идеально передаёт весь уровень путаницы в этой ситуации. И, как я уже сказал, всё это произошло после крайне напряжённого года внутри группы — с моментами, которые я мог видеть только со стороны, в отношениях, которым уже 25 лет. Всё произошло без объяснений, без причин. Тогда это было непонятно. Если честно — и до сих пор непонятно.



Когда ты новичок, ты оказываешься между уже существующими конфликтами и пытаешься как-то лавировать. У одного своё видение, как всё должно быть, у другого — своё. И умножьте это ещё на восемь человек — попробуй всем угодить. Это было моим единственным фокусом на протяжении десяти лет. Я вкладывался по максимуму. Но как новичку — а ты правильно сказал — ты всё время в подвешенном состоянии: ты в группе или нет? Как это вообще определить спустя десять лет? Это не маленький срок. Но новичка вроде меня легко может зажать между этими силами. Возможно, в какой-то момент я стал удобной мишенью для части проблем».







