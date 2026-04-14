*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
JAY WEINBERG: «И чего меня из SLIPKNOT поперли...»



JAY WEINBERG в недавнем интервью обсудил свое увольнение из SLIPKNOT:

«Я проснулся утром после возвращения с нашего последнего совместного концерта, и мне позвонил менеджер группы. Он сообщил, что группа приняла решение не продлевать мой контракт по окончании года. Я был в шоке и засыпал вопросами. Типа: “Почему? Что произошло?”

Если честно, это случилось в конце года, который сам по себе был очень тяжёлым внутри группы. Возможно, это связано с какими-то напряжениями, которые существовали ещё до моего прихода, когда я пришел в команду. Но в итоге я остался вообще без объяснений — только с формулировкой: “Это творческое решение, и ты больше не барабанщик SLIPKNOT”. И дальше он сказал: “Мы хотели бы завтра выпустить совместное заявление с тобой. Возьми день, подумай. Я буду на связи, если захочешь поговорить”.

У меня просто почва ушла из-под ног. Это было дело, которому я отдавался полностью — со всем фокусом, драйвом, вниманием, любовью, держался за эту мечту, несмотря на сложности, несмотря на всё, что происходит, когда ты попадаешь в такую нестабильную и, честно говоря, мрачную среду. И вдруг — ничего, кроме вопросов. Я пошёл прогуляться с женой, чтобы хоть как-то прийти в себя и переварить случившееся. И через 20 минут они выложили своё заявление в сеть».

На вопрос, что он почувствовал в тот момент, Jay ответил:

«Ну а как, по-вашему, можно себя чувствовать? Это идеально передаёт весь уровень путаницы в этой ситуации. И, как я уже сказал, всё это произошло после крайне напряжённого года внутри группы — с моментами, которые я мог видеть только со стороны, в отношениях, которым уже 25 лет. Всё произошло без объяснений, без причин. Тогда это было непонятно. Если честно — и до сих пор непонятно.

Когда ты новичок, ты оказываешься между уже существующими конфликтами и пытаешься как-то лавировать. У одного своё видение, как всё должно быть, у другого — своё. И умножьте это ещё на восемь человек — попробуй всем угодить. Это было моим единственным фокусом на протяжении десяти лет. Я вкладывался по максимуму. Но как новичку — а ты правильно сказал — ты всё время в подвешенном состоянии: ты в группе или нет? Как это вообще определить спустя десять лет? Это не маленький срок. Но новичка вроде меня легко может зажать между этими силами. Возможно, в какой-то момент я стал удобной мишенью для части проблем».




Комментарии ( 2 )

14 апр 2026
i
industrialist
Ну если срочный контракт, то не приебаться, это их право продлевать или не продлевать...Пусть как буратино их исками затравит чтоб жизнь медом не казалась
14 апр 2026
WahrandPhain
братишки по контракту, или приключения анальных клоунов
 ||| =]
