Новости
Новости
13 мар 2026 : 		 Какие проблемы у SLIPKNOT были из-за 9 человек в составе?

12 мар 2026 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT продает установки и маски

5 фев 2026 : 		 Нереализованный альбом SLIPKNOT выйдет весной

23 янв 2026 : 		 SLIPKNOT отозвали иск

19 янв 2026 : 		 M. SHAWN CRAHAN о новом SLIPKNOT

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 дек 2025 : 		 Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
Какие проблемы у SLIPKNOT были из-за 9 человек в составе?



zoom
M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) в недавнем интервью поделился своими размышлениями о трудностях, с которыми они столкнулись в начале своей карьеры из-за большого состава.

«Мне нравится ласково называть это хард-роком. Знаете, это металл. Это точно металл. Хард-рок. Мы играем всё подряд. Так что Slipknot довольно сложно классифицировать».

Он подробно рассказал о том, как группа преодолела традиционные музыкальные границы.

«И, по сути, это уже не просто группа. Это культура. Именно это я и поставил себе целью, как и все остальные. Для нас это легко, потому что мы становимся частью чего-то, что, как нам кажется, и должно быть нашей реальностью. Так что я думаю, что мы сделали это нашей реальностью. Итак, это культура, и она по-настоящему масштабна, и это просто... Божественная музыка».

Crahan также вспомнил скептицизм, с которым столкнулась группа в связи с их составом из девяти человек.

«Я помню, как шутил с Джоуи. Мы всегда истерически смеялись каждый раз, когда к нам присоединялся новый участник, потому что говорили себе: "Мы же сами себе наступаем на горло", но становилось только лучше. Потому что мы не думали, что так будет всегда. Лейбл посмотрит и скажет: "Тебе нужно столько людей?" Так что всё начинается с этой философии. А потом они говорят: "У вас не может быть столько людей в группе. Слишком много номеров в отеле. Слишком много билетов на самолёт. Придётся заказывать много машин такси. Придётся снимать много квартир".

Но я всегда занимал следующую позицию: "Вы никогда не слышали об оркестре или симфонии? Невозможно создать эту загадку, известную как SLIPKNOT, без девяти джентльменов, обладающих разными уровнями музыкальных способностей". У нас есть свой звук, поэтому я так говорю. У нас есть звучание, который мы сами и создали».




13 мар 2026
m
mohnatiy
Сложно классифицировать? Давайте я попробую. Slipknot - это примитивная мазафака в худшем её проявлении.
13 мар 2026
С
Санчез
mohnatiy, это скорее Faith No More, если бы они играли брутал дэт, или Linkin Park, если бы играли грайндкор
