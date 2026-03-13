сегодня



Какие проблемы у SLIPKNOT были из-за 9 человек в составе?



M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) в недавнем интервью поделился своими размышлениями о трудностях, с которыми они столкнулись в начале своей карьеры из-за большого состава.



«Мне нравится ласково называть это хард-роком. Знаете, это металл. Это точно металл. Хард-рок. Мы играем всё подряд. Так что Slipknot довольно сложно классифицировать».



Он подробно рассказал о том, как группа преодолела традиционные музыкальные границы.



«И, по сути, это уже не просто группа. Это культура. Именно это я и поставил себе целью, как и все остальные. Для нас это легко, потому что мы становимся частью чего-то, что, как нам кажется, и должно быть нашей реальностью. Так что я думаю, что мы сделали это нашей реальностью. Итак, это культура, и она по-настоящему масштабна, и это просто... Божественная музыка».



Crahan также вспомнил скептицизм, с которым столкнулась группа в связи с их составом из девяти человек.



«Я помню, как шутил с Джоуи. Мы всегда истерически смеялись каждый раз, когда к нам присоединялся новый участник, потому что говорили себе: "Мы же сами себе наступаем на горло", но становилось только лучше. Потому что мы не думали, что так будет всегда. Лейбл посмотрит и скажет: "Тебе нужно столько людей?" Так что всё начинается с этой философии. А потом они говорят: "У вас не может быть столько людей в группе. Слишком много номеров в отеле. Слишком много билетов на самолёт. Придётся заказывать много машин такси. Придётся снимать много квартир".



Но я всегда занимал следующую позицию: "Вы никогда не слышали об оркестре или симфонии? Невозможно создать эту загадку, известную как SLIPKNOT, без девяти джентльменов, обладающих разными уровнями музыкальных способностей". У нас есть свой звук, поэтому я так говорю. У нас есть звучание, который мы сами и создали».







+1 -0



( 2 ) просмотров: 381

