Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал



ELOY CASAGRANDE в недавнем интервью ответил, работает ли группа над новым материалом:



«Что я могу сказать вам прямо сейчас, так это то, что мы готовим и, конечно же, сочиняем новую музыку. Да, это так. С тех пор как я присоединился к группе, мы работаем над новыми идеями. Мы постоянно обмениваемся гитарными рифами, партиями ударных, так что мы всегда в работе. У нас также было несколько джем-сейшенов, сейчас у нас много материала. Нам просто нужно сесть и собрать все воедино, начать джемовать, и это происходит. Это уже произошло. Это будет и в будущем. Так что новый материал наверняка появится».







