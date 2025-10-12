Arts
*

Slipknot

*



12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

3 дек 2024 : 		 Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим

26 ноя 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 ноя 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT скучает по бывшим

1 ноя 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE о том, как попал в SLIPKNOT
Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал



ELOY CASAGRANDE в недавнем интервью ответил, работает ли группа над новым материалом:

«Что я могу сказать вам прямо сейчас, так это то, что мы готовим и, конечно же, сочиняем новую музыку. Да, это так. С тех пор как я присоединился к группе, мы работаем над новыми идеями. Мы постоянно обмениваемся гитарными рифами, партиями ударных, так что мы всегда в работе. У нас также было несколько джем-сейшенов, сейчас у нас много материала. Нам просто нужно сесть и собрать все воедино, начать джемовать, и это происходит. Это уже произошло. Это будет и в будущем. Так что новый материал наверняка появится».




12 окт 2025
gravitgroove
До сих пор не понимаю (понимаю, конечно), почему Soul of a new machine", как и следующие два альбома Fear Factory - с инновацией, более развитыми мелодиями и далеко не глупыми социальными текстами не смогли настигнуть успех Slipknot даже в рамках их первых двух официальных альбомов. Музыка не сильно отличается, а у Slipknot просто в основном дебильные тексты под стать нашим "родненьким" Коррозия Металла (возможно, это и есть главный секрет успеха - лирика для людей с горошком вместо мозга).
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
