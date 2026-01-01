Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



19 янв 2026 : 		 M. SHAWN CRAHAN о новом SLIPKNOT

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 дек 2025 : 		 Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

M. SHAWN CRAHAN о новом SLIPKNOT



zoom
M. SHAWN CRAHAN в недавнем интервью сообщил, что пока не работает над новым материалом для SLIPKNOT:

«Мы делаем самое важное, что можем сделать прямо сейчас, - это берем столь необходимый перерыв. У нас есть немного свободного времени [после продолжительных гастролей в течение большей части 2024 и 2025 годов]. Все постоянно пишут, но у нас пока нет возможности поработать над тем, что уже написано».

Он добавил, что есть предварительные планы собраться вместе позже в этом месяце, но только если все будут готовы.

«Это очень позитивное событие, и все с нетерпением ждут возможности вернуться к нему».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 13

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом