M. SHAWN CRAHAN о новом SLIPKNOT



M. SHAWN CRAHAN в недавнем интервью сообщил, что пока не работает над новым материалом для SLIPKNOT:



«Мы делаем самое важное, что можем сделать прямо сейчас, - это берем столь необходимый перерыв. У нас есть немного свободного времени [после продолжительных гастролей в течение большей части 2024 и 2025 годов]. Все постоянно пишут, но у нас пока нет возможности поработать над тем, что уже написано».



Он добавил, что есть предварительные планы собраться вместе позже в этом месяце, но только если все будут готовы.



«Это очень позитивное событие, и все с нетерпением ждут возможности вернуться к нему».







