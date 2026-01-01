Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



19 июл 2026 : 		 SLIPKNOT работают с продюсером MATT WALLACE

8 июл 2026 : 		 COREY TAYLOR о том, как увидел SLIPKNOT в 1996

10 июн 2026 : 		 Книга о создании альбома SLIPKNOT Iowa выйдет летом

10 июн 2026 : 		 Оригинальный вокалист SLIPKNOT отыграл специальный концерт в Iowa

30 апр 2026 : 		 JAY WEINBERG не жалеет о временах в SLIPKNOT

26 апр 2026 : 		 SID WILSON о бывшем барабанщике SLIPKNOT

19 апр 2026 : 		 Барабанщик SLIPKNOT на Europe Drum Show

16 апр 2026 : 		 ELOY CASAGRANDE о первом джеме со SLIPKNOT

14 апр 2026 : 		 JAY WEINBERG: «И чего меня из SLIPKNOT поперли...»

13 мар 2026 : 		 Какие проблемы у SLIPKNOT были из-за 9 человек в составе?

12 мар 2026 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT продает установки и маски

5 фев 2026 : 		 Нереализованный альбом SLIPKNOT выйдет весной

23 янв 2026 : 		 SLIPKNOT отозвали иск

19 янв 2026 : 		 M. SHAWN CRAHAN о новом SLIPKNOT

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 дек 2025 : 		 Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
Показать далее
| - |

|||| 19 июл 2026

SLIPKNOT работают с продюсером MATT WALLACE



zoom
Jim Root в недавнем интервью рассказал о возрождении ню-металла:

«Такое случается, чувак. Это как мода, это как кино. У всего есть свой цикл. Всё приходит в движение и выходит из него.… И это дико, потому что новый материал, который сочиняют SLIPKNOT, звучит совсем не так. Мы не отклоняемся от темы и не развиваемся в этом направлении... В нашей музыке свои элементы. Мы сочиняем по-своему, так что у нас всегда будет определённая атмосфера. Но вы не услышите от нас — за неимением лучшего термина — альбом в стиле ню-металл.

Я не уверен, что мы когда-либо играли в стиле ню-металл. Я думаю, мы просто появились в то время, когда зарождался ню-металл, так что мы просто оказались в центре внимания. Потому что когда началась Новая волна американского тяжёлого металла, нас включили в неё, когда я давал интервью гитарным журналам. И я подумал: "Подождите минутку. Я думал, мы играем ню-металл". Но сейчас мы даём интервью вместе с LAMB OF GOD и подобными группами, и я думаю: "Ладно, как скажете".

Я считаю, что мы просто SLIPKNOT. Мы исполняем музыку SLIPKNOT. Вряд ли есть какие-то рамки, в которые нас можно поместить. В нашей музыке много разных элементов. Потому что все участники группы имеют разное музыкальное образование. Есть группы, которые выходят на сцену и создают что-то своё, в чём, возможно, можно услышать влияние других исполнителей. Например, когда вы слышите U2, на самом деле нет ни одной другой группы, которая звучала бы как U2, если только они не подражают началу карьеры U2. Но они превратились в нечто такое, что является их собственным стилем. Полагаю, можно было бы отнести MUSE к этой категории, хотя я слышу большое влияние QUEEN в некоторых вещах, которые исполняет Matt Bellamy из MUSE, и в том, как он сочиняет музыку, в его подходе к ней. Но есть группы, которые невозможно классифицировать, и я думаю — не знаю, то ли я так думаю, то ли я надеюсь... Я не знаю, какое выражение лучше подобрать: "я надеюсь" или "я думаю", или и то, и другое — что SLIPKNOT невозможно классифицировать. Даже разговаривая с продюсером, с которым мы работаем, — мы сейчас работаем с Matt'ом Wallace'ом над сочинением этого материала, — иногда мы просто сидим и слушаем то, над чем я только что поработал, а я думаю: "Это потрясающе. Я никогда раньше не слышал ничего подобного, но в этом есть что-то знакомое, такое чувство, что я слушаю это всю свою жизнь". И это так естественно. Такова музыка SLIPKNOT».

Когда Jim'а попросили описать новую музыку SLIPKNOT, над которой он и его товарищи по группе работают, он сказал:

«Это SLIPKNOT, так что у нас будет своё звучание, но в то же время в группе появился Eloy... Для меня большая честь джемовать с этим парнем… Я могу сесть за свой компьютер, добавить несколько барабанных лупов, начать сочинять риффы и накладывать их друг на друга, и это здорово. А потом я смогу отдать его группе, и Кори Тейлор сможет добавить к нему тексты. И у него есть своё место. Но мы используем тот же подход, как и в самом начале, — как к гаражной музыке. Теперь мы собираемся в церкви, устанавливаем там барабаны Eloy, я настраиваю гитарное оборудование, и мы просто импровизируем, наверное, часа два. Потом мы возвращаемся, и пока мы играем, в комнате сидит Clown в наушниках. Он может начать импровизировать вместе с нами, а может просто слушать, что мы делаем. Он может поднять руку или включить свет, и это будет сигналом для нашего продюсера: "Это готовая партия". В уме он проговаривает: "Это припев. Это вступление. Это куплет. Это бридж", — неважно, что это за часть. Но потом он смотрит на нас и говорит: "Продолжайте в том же духе". Или: "Это было круто. Двигайтесь дальше. Развивайте тему". И вот что мы делаем: мы импровизируем, а потом делаем перерыв. Clown приходит, мы с ним и Matt'ом, нашим продюсером, садимся, и он начинает компоновать песню из всего этого, из импровизаций, которые приходят в голову. И это так естественно, так честно и мы открыты для интерпретаций.

Я не могу сказать, в каком направлении будет развиваться наш следующий альбом. Я знаю, что сочиняю одни из самых быстрых риффов, одни из самых мелодичных, тяжёлых и мрачных риффов. В этих песнях много по-настоящему красивых, просто великолепных, чистых интерлюдий и тому подобного. Много чего-то экспериментального — не хочу сравнивать с PINK FLOYD, но, может быть, что-то в этом духе».

Root сказал, что сейчас SLIPKNOT работают над новыми песнями самым честным способом, который только можно придумать для сочинения музыки:

«Когда я сижу за компьютером и пытаюсь написать песню, это выглядит неестественно. Я знаю, что я здесь для этого и нахожусь. Когда мы импровизируем, мы не знаем, что из этого выйдет. Мы можем начать импровизировать, и всё получается так круто, что мы просто пишем песню от начала до конца, даже не задумываясь об этом, потому что иногда так и бывает. Мы можем импровизировать два часа, и из этого может получиться что-то классное, что мы сможем использовать для чего-то другого, или какая-то комбинация всего этого. Но главное, что это даёт группе из девяти человек такую свободу и открытость, что неважно, какой будет рифф или партия… Если Mick не участвует в одном из наших джемов, он может прийти, услышать аранжировку и сказать: "Я знаю, что с этим можно сделать, и я не буду делать то же, что и вы. Я буду делать с этим то, что хочу". Это не что-то из серии: "Мы придём, встретимся, сыграем в унисон, потом перейдём к слэм-партии, а затем вернёмся к куплетам". Ничего подобного. Мы позволяем процессу развиваться естественным образом, как и должно быть. А это непросто, если ты не автор-исполнитель. Авторы-исполнители могут заниматься этим целыми днями, потому что всё, что они сочиняют, исходит от них самих…»

О том, на каком этапе творческого процесса сейчас находится группа SLIPKNOT, Jim сказал:

«У нас много материала — наверное, не меньше 50 аранжировок. Я не говорю, что все они — полноценные песни, и все они требуют доработки. Мы пытаемся перескакивать с одного на другое, вернуться к тому, как мы работали над альбомом "We Are Not Your Kind", когда мы начинали над чем-то работать, доводили это до определённого уровня, откладывали в сторону, работали над чем-то другим, возвращались к предыдущему материалу, говорили: "Теперь давайте поднимем это на новый уровень", — и так далее. Мы позволяем материалу развиваться и надеемся, что в какой-то момент дойдём до того, что решим: "Не знаем, сможем ли ещё развить эту тему". Это как снимать фильм. Многие режиссёры говорят, что не заканчивают работу над фильмом, а просто бросают проект».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 234

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом