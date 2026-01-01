19 июл 2026



SLIPKNOT работают с продюсером MATT WALLACE



Jim Root в недавнем интервью рассказал о возрождении ню-металла:



«Такое случается, чувак. Это как мода, это как кино. У всего есть свой цикл. Всё приходит в движение и выходит из него.… И это дико, потому что новый материал, который сочиняют SLIPKNOT, звучит совсем не так. Мы не отклоняемся от темы и не развиваемся в этом направлении... В нашей музыке свои элементы. Мы сочиняем по-своему, так что у нас всегда будет определённая атмосфера. Но вы не услышите от нас — за неимением лучшего термина — альбом в стиле ню-металл.



Я не уверен, что мы когда-либо играли в стиле ню-металл. Я думаю, мы просто появились в то время, когда зарождался ню-металл, так что мы просто оказались в центре внимания. Потому что когда началась Новая волна американского тяжёлого металла, нас включили в неё, когда я давал интервью гитарным журналам. И я подумал: "Подождите минутку. Я думал, мы играем ню-металл". Но сейчас мы даём интервью вместе с LAMB OF GOD и подобными группами, и я думаю: "Ладно, как скажете".



Я считаю, что мы просто SLIPKNOT. Мы исполняем музыку SLIPKNOT. Вряд ли есть какие-то рамки, в которые нас можно поместить. В нашей музыке много разных элементов. Потому что все участники группы имеют разное музыкальное образование. Есть группы, которые выходят на сцену и создают что-то своё, в чём, возможно, можно услышать влияние других исполнителей. Например, когда вы слышите U2, на самом деле нет ни одной другой группы, которая звучала бы как U2, если только они не подражают началу карьеры U2. Но они превратились в нечто такое, что является их собственным стилем. Полагаю, можно было бы отнести MUSE к этой категории, хотя я слышу большое влияние QUEEN в некоторых вещах, которые исполняет Matt Bellamy из MUSE, и в том, как он сочиняет музыку, в его подходе к ней. Но есть группы, которые невозможно классифицировать, и я думаю — не знаю, то ли я так думаю, то ли я надеюсь... Я не знаю, какое выражение лучше подобрать: "я надеюсь" или "я думаю", или и то, и другое — что SLIPKNOT невозможно классифицировать. Даже разговаривая с продюсером, с которым мы работаем, — мы сейчас работаем с Matt'ом Wallace'ом над сочинением этого материала, — иногда мы просто сидим и слушаем то, над чем я только что поработал, а я думаю: "Это потрясающе. Я никогда раньше не слышал ничего подобного, но в этом есть что-то знакомое, такое чувство, что я слушаю это всю свою жизнь". И это так естественно. Такова музыка SLIPKNOT».



Когда Jim'а попросили описать новую музыку SLIPKNOT, над которой он и его товарищи по группе работают, он сказал:



«Это SLIPKNOT, так что у нас будет своё звучание, но в то же время в группе появился Eloy... Для меня большая честь джемовать с этим парнем… Я могу сесть за свой компьютер, добавить несколько барабанных лупов, начать сочинять риффы и накладывать их друг на друга, и это здорово. А потом я смогу отдать его группе, и Кори Тейлор сможет добавить к нему тексты. И у него есть своё место. Но мы используем тот же подход, как и в самом начале, — как к гаражной музыке. Теперь мы собираемся в церкви, устанавливаем там барабаны Eloy, я настраиваю гитарное оборудование, и мы просто импровизируем, наверное, часа два. Потом мы возвращаемся, и пока мы играем, в комнате сидит Clown в наушниках. Он может начать импровизировать вместе с нами, а может просто слушать, что мы делаем. Он может поднять руку или включить свет, и это будет сигналом для нашего продюсера: "Это готовая партия". В уме он проговаривает: "Это припев. Это вступление. Это куплет. Это бридж", — неважно, что это за часть. Но потом он смотрит на нас и говорит: "Продолжайте в том же духе". Или: "Это было круто. Двигайтесь дальше. Развивайте тему". И вот что мы делаем: мы импровизируем, а потом делаем перерыв. Clown приходит, мы с ним и Matt'ом, нашим продюсером, садимся, и он начинает компоновать песню из всего этого, из импровизаций, которые приходят в голову. И это так естественно, так честно и мы открыты для интерпретаций.



Я не могу сказать, в каком направлении будет развиваться наш следующий альбом. Я знаю, что сочиняю одни из самых быстрых риффов, одни из самых мелодичных, тяжёлых и мрачных риффов. В этих песнях много по-настоящему красивых, просто великолепных, чистых интерлюдий и тому подобного. Много чего-то экспериментального — не хочу сравнивать с PINK FLOYD, но, может быть, что-то в этом духе».



Root сказал, что сейчас SLIPKNOT работают над новыми песнями самым честным способом, который только можно придумать для сочинения музыки:



«Когда я сижу за компьютером и пытаюсь написать песню, это выглядит неестественно. Я знаю, что я здесь для этого и нахожусь. Когда мы импровизируем, мы не знаем, что из этого выйдет. Мы можем начать импровизировать, и всё получается так круто, что мы просто пишем песню от начала до конца, даже не задумываясь об этом, потому что иногда так и бывает. Мы можем импровизировать два часа, и из этого может получиться что-то классное, что мы сможем использовать для чего-то другого, или какая-то комбинация всего этого. Но главное, что это даёт группе из девяти человек такую свободу и открытость, что неважно, какой будет рифф или партия… Если Mick не участвует в одном из наших джемов, он может прийти, услышать аранжировку и сказать: "Я знаю, что с этим можно сделать, и я не буду делать то же, что и вы. Я буду делать с этим то, что хочу". Это не что-то из серии: "Мы придём, встретимся, сыграем в унисон, потом перейдём к слэм-партии, а затем вернёмся к куплетам". Ничего подобного. Мы позволяем процессу развиваться естественным образом, как и должно быть. А это непросто, если ты не автор-исполнитель. Авторы-исполнители могут заниматься этим целыми днями, потому что всё, что они сочиняют, исходит от них самих…»



О том, на каком этапе творческого процесса сейчас находится группа SLIPKNOT, Jim сказал:



«У нас много материала — наверное, не меньше 50 аранжировок. Я не говорю, что все они — полноценные песни, и все они требуют доработки. Мы пытаемся перескакивать с одного на другое, вернуться к тому, как мы работали над альбомом "We Are Not Your Kind", когда мы начинали над чем-то работать, доводили это до определённого уровня, откладывали в сторону, работали над чем-то другим, возвращались к предыдущему материалу, говорили: "Теперь давайте поднимем это на новый уровень", — и так далее. Мы позволяем материалу развиваться и надеемся, что в какой-то момент дойдём до того, что решим: "Не знаем, сможем ли ещё развить эту тему". Это как снимать фильм. Многие режиссёры говорят, что не заканчивают работу над фильмом, а просто бросают проект».







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