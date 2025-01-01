Arts
Новости
Slipknot



*

Slipknot

*



25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

3 дек 2024 : 		 Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим

26 ноя 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS



SID WILSON сообщил о запуске нового лейбла VOMIT FACE RECORDS. Первым релизом станет сингл "Take It Back" рэпера Lil Bushwick с нереализованными записями вокала его отца, Bushwick Bill из GETO BOYS. Сопродюсерами были DJ Lethal (HOUSE OF PAIN, LIMP BIZKIT) и Wilson.

«Bushwick Bill и я пообещали друг другу записать альбом. После нескольких сбоев в расписании Bill, к сожалению, скончался из-за болезни, о которой большинство из нас не подозревало. Познакомившись с его сыном и узнав, что он тоже занимается музыкой, я пообещал духу великого Бушвика, что выполню наше соглашение и спродюсирую альбом для его сына. Мы сделали именно это, и с помощью нашего дорогого друга DJ Lethal мы смогли добавить неизданный трек Билла, и я с гордостью могу сказать, что мы сделали невозможное возможным для этой культовой хип-хоп линии отца и сына».

Lil Bushwick добавляет: «Возможность сотрудничать с моим отцом спустя шесть лет после его кончины приносит мне радость иного рода. Когда я снова слышу его голос, говорящий о жизни и выражающий себя так, как я помнил, это возвращает меня в более простые времена. Я знаю, что он гордился бы тем, как я по-своему подходил к каждому куплету. Он всегда любил быть самим собой, и я всегда буду таким. Да здравствует Chuckwick 4L.»

Sid: «Vomit Face Records — это попытка разрушить стены. Это для артистов, которые не вписываются в коллектив и никогда этого не хотели. Это rebels in motion, которые, безусловно, выделяются на общем фоне. Это праздник несовершенства, людей, создающих настоящее искусство из хаоса в мире, который поощряет подделку. Здесь сталкиваются звук, трудолюбие и дух, и никто не может сказать вам, как выглядеть или чувствовать себя. Настоящее искусство некрасиво, оно должно вызывать чувство неловкости и разрушать эти стены, чтобы создать что-то новое внутри вас. Это место, где неудачники могут продемонстрировать свой голос и заявить о себе».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
