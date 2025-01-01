сегодня



SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS



SID WILSON сообщил о запуске нового лейбла VOMIT FACE RECORDS. Первым релизом станет сингл "Take It Back" рэпера Lil Bushwick с нереализованными записями вокала его отца, Bushwick Bill из GETO BOYS. Сопродюсерами были DJ Lethal (HOUSE OF PAIN, LIMP BIZKIT) и Wilson.



«Bushwick Bill и я пообещали друг другу записать альбом. После нескольких сбоев в расписании Bill, к сожалению, скончался из-за болезни, о которой большинство из нас не подозревало. Познакомившись с его сыном и узнав, что он тоже занимается музыкой, я пообещал духу великого Бушвика, что выполню наше соглашение и спродюсирую альбом для его сына. Мы сделали именно это, и с помощью нашего дорогого друга DJ Lethal мы смогли добавить неизданный трек Билла, и я с гордостью могу сказать, что мы сделали невозможное возможным для этой культовой хип-хоп линии отца и сына».



Lil Bushwick добавляет: «Возможность сотрудничать с моим отцом спустя шесть лет после его кончины приносит мне радость иного рода. Когда я снова слышу его голос, говорящий о жизни и выражающий себя так, как я помнил, это возвращает меня в более простые времена. Я знаю, что он гордился бы тем, как я по-своему подходил к каждому куплету. Он всегда любил быть самим собой, и я всегда буду таким. Да здравствует Chuckwick 4L.»



Sid: «Vomit Face Records — это попытка разрушить стены. Это для артистов, которые не вписываются в коллектив и никогда этого не хотели. Это rebels in motion, которые, безусловно, выделяются на общем фоне. Это праздник несовершенства, людей, создающих настоящее искусство из хаоса в мире, который поощряет подделку. Здесь сталкиваются звук, трудолюбие и дух, и никто не может сказать вам, как выглядеть или чувствовать себя. Настоящее искусство некрасиво, оно должно вызывать чувство неловкости и разрушать эти стены, чтобы создать что-то новое внутри вас. Это место, где неудачники могут продемонстрировать свой голос и заявить о себе».







+0 -0



просмотров: 39

