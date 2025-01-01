сегодня



Обновленное видео SLIPKNOT



Scissors (OFFICIAL VIDEO] [HD], обновленное видео SLIPKNOT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из делюкс-издания дебютного альбома "Slipknot (25th Anniversary Edition)", релиз которого намечен на пятое сентября:



LP 1: Slipknot - Track Listing:



The seminal debut album from SLIPKNOT.



Side 1



01. 742617000027

02. (Sic)

03. Eyeless

04. Wait And Bleed

05. Surfacing

06. Spit It Out

07. Tattered And Torn

08. Me Inside



Side 2



01. Liberate

02. Prosthetics

03. No Life

04. Diluted

05. Only One

06. Scissors



*LP 2 & 3: Indigo Ranch Mixes - Track Listing:



The legendary Indigo Ranch mixes. In 1999 the band gathered at Malibu's Indigo Ranch to record their breakthrough debut. These early rough mixes showcase the raw energy and chaotic vibe before the final Ross Robinson mixes.



Side 1



01. (Sic)

02. Eyeless

03. Surfacing

04. Tattered And Torn



Side 2



01. Only One

02. Liberate

03. Suck These Nuts (Get This)

04. Killing Leslie



Side 3



01. Me Inside

02. Wait And Bleed

03. No Life

04. Interloper (Diluted)



Side 4



01. Spit It Out

02. Eeyore

03. Scissors



LP 4: Demos and Alternate Mixes - Track Listing:



Side One: Demos - These are the original demos recorded before the band entered Indigo Ranch with Ross Robinson. These demos were then refined in the studio to become the debut album. Some of the actual tracks from the demos were used in the final mixes.



Side Two: Jay Baumgardner and Ulrich Wild mixes - The band and label wanted to have test mixes done before finalizing the album and connected with two other renowned mixers to see what they would do to the mixes. Each has a different take on the tracks.



Side 1



01. Wait And Bleed (Demo)

02. Snap (Demo)

03. Interloper (Demo)

04. Despise (Demo)

05. Only One (Demo)

06. Me Inside (Demo)

07. Prosthetics (Demo)



Side 2



01. Surfacing (Jay Baumgardner Mix)

02. Only One (Jay Baumgardner Mix)

03. No Life (Jay Baumgardner Mix)

04. (Sic) (Ulrich Wild Mix)

05. Purity

06. Eeyore



* LP 5 & 6: Live - Track Listing:



Months after the debut album, the band took to the road and these live recordings showcase the band's atmospheric rise from headlining Hartford, Connecticut's legendary 1,200-seat Webster Theater in September of 1999, to playing in front of massive crowds in the U.K. and Iowa in late 2000.



Side 1



01. Wait And Bleed (Live In Hartford 1999)

02. Surfacing (Live In Hartford 1999)

03. Purity (Live In Hartford 1999)

04. Spit It Out (Live In Hartford 1999)

05. Eeyore (Live In Hartford 1999)



Side 2



01. (Sic) (Live In The UK 2000)

02. Eyeless (Live In The UK 2000)

03. No Life (Live In The UK 2000)

04. Eeyore (Live In The UK 2000)

05. Liberate (Live In The UK 2000)



Side 3



01. Purity (Live In The UK 2000)

02. Prosthetics (Live In The UK 2000)

03. Spit It Out (Live In The UK 2000)

04. Wait And Bleed (Live In The UK 2000)

05. Get This (Live In The UK 2000)



Side 4



01. Surfacing (Live In The UK 2000)

02. Me Inside (Live In The UK 2000)

03. Scissors (Live In Iowa 2000)



* LP exclusive to box set only







+0 -0



просмотров: 166

