Новости
Slipknot

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

3 дек 2024 : 		 Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим

26 ноя 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 ноя 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT скучает по бывшим

1 ноя 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE о том, как попал в SLIPKNOT

31 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
Обновленное видео SLIPKNOT



Scissors (OFFICIAL VIDEO] [HD], обновленное видео SLIPKNOT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из делюкс-издания дебютного альбома "Slipknot (25th Anniversary Edition)", релиз которого намечен на пятое сентября:

LP 1: Slipknot - Track Listing:

The seminal debut album from SLIPKNOT.

Side 1

01. 742617000027
02. (Sic)
03. Eyeless
04. Wait And Bleed
05. Surfacing
06. Spit It Out
07. Tattered And Torn
08. Me Inside

Side 2

01. Liberate
02. Prosthetics
03. No Life
04. Diluted
05. Only One
06. Scissors

*LP 2 & 3: Indigo Ranch Mixes - Track Listing:

The legendary Indigo Ranch mixes. In 1999 the band gathered at Malibu's Indigo Ranch to record their breakthrough debut. These early rough mixes showcase the raw energy and chaotic vibe before the final Ross Robinson mixes.

Side 1

01. (Sic)
02. Eyeless
03. Surfacing
04. Tattered And Torn

Side 2

01. Only One
02. Liberate
03. Suck These Nuts (Get This)
04. Killing Leslie

Side 3

01. Me Inside
02. Wait And Bleed
03. No Life
04. Interloper (Diluted)

Side 4

01. Spit It Out
02. Eeyore
03. Scissors

LP 4: Demos and Alternate Mixes - Track Listing:

Side One: Demos - These are the original demos recorded before the band entered Indigo Ranch with Ross Robinson. These demos were then refined in the studio to become the debut album. Some of the actual tracks from the demos were used in the final mixes.

Side Two: Jay Baumgardner and Ulrich Wild mixes - The band and label wanted to have test mixes done before finalizing the album and connected with two other renowned mixers to see what they would do to the mixes. Each has a different take on the tracks.

Side 1

01. Wait And Bleed (Demo)
02. Snap (Demo)
03. Interloper (Demo)
04. Despise (Demo)
05. Only One (Demo)
06. Me Inside (Demo)
07. Prosthetics (Demo)

Side 2

01. Surfacing (Jay Baumgardner Mix)
02. Only One (Jay Baumgardner Mix)
03. No Life (Jay Baumgardner Mix)
04. (Sic) (Ulrich Wild Mix)
05. Purity
06. Eeyore

* LP 5 & 6: Live - Track Listing:

Months after the debut album, the band took to the road and these live recordings showcase the band's atmospheric rise from headlining Hartford, Connecticut's legendary 1,200-seat Webster Theater in September of 1999, to playing in front of massive crowds in the U.K. and Iowa in late 2000.

Side 1

01. Wait And Bleed (Live In Hartford 1999)
02. Surfacing (Live In Hartford 1999)
03. Purity (Live In Hartford 1999)
04. Spit It Out (Live In Hartford 1999)
05. Eeyore (Live In Hartford 1999)

Side 2

01. (Sic) (Live In The UK 2000)
02. Eyeless (Live In The UK 2000)
03. No Life (Live In The UK 2000)
04. Eeyore (Live In The UK 2000)
05. Liberate (Live In The UK 2000)

Side 3

01. Purity (Live In The UK 2000)
02. Prosthetics (Live In The UK 2000)
03. Spit It Out (Live In The UK 2000)
04. Wait And Bleed (Live In The UK 2000)
05. Get This (Live In The UK 2000)

Side 4

01. Surfacing (Live In The UK 2000)
02. Me Inside (Live In The UK 2000)
03. Scissors (Live In Iowa 2000)

* LP exclusive to box set only




просмотров: 166

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом