Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 26
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
Новости
Slipknot

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

3 дек 2024 : 		 Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим
SLIPKNOT продались за 120



Сделка, стоимость которой, по некоторым данным, составляет около 120 миллионов долларов, заключена между участниками группы и HarbourView Equity Partners и включает в себя права на роялти от издания и мастеров SLIPKNOT. Сообщается, что она охватывает архивный каталог группы, но не распространяется на будущие релизы.

«После 25 лет работы в музыкальном бизнесе мы нашли партнера, который готов продолжить то, что начали SLIPKNOT», — заявил в своем заявлении соучредитель и перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn Crahan (он же Clown). «Только они хотят достичь еще большего. Приготовьтесь. Слава The Knot».

«Музыка SLIPKNOT переопределила тяжелый металл и создала глобальный культурный феномен», — заявил Шеррес Кларк, основатель и генеральный директор HarbourView Equity Partners. «Их каталог является свидетельством их влияния, страсти и непреходящего артистизма в этом жанре. Мы гордимся тем, что держим руку на пульсе культуры, и благодаря тщательному анализу вовлеченности аудитории мы ясно видим культурное влияние SLIPKNOT с 1990-х годов до настоящего времени. Неизменные и актуальные доказательства SLIPKNOT остаются основой нашей инвестиционной теории, и HarbourView имеет честь помочь сохранить и усилить работу группы на десятилетия и поколения вперед».

Основываясь на данных о потоковом вещании и других показателях, Billboard оценивает, что музыка группы принесла 15,5 миллионов долларов годового дохода за последние три года, а издательская деятельность принесла дополнительно 5,2 миллиона долларов в год.




просмотров: 110

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
