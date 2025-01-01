сегодня



SLIPKNOT продались за 120



Сделка, стоимость которой, по некоторым данным, составляет около 120 миллионов долларов, заключена между участниками группы и HarbourView Equity Partners и включает в себя права на роялти от издания и мастеров SLIPKNOT. Сообщается, что она охватывает архивный каталог группы, но не распространяется на будущие релизы.



«После 25 лет работы в музыкальном бизнесе мы нашли партнера, который готов продолжить то, что начали SLIPKNOT», — заявил в своем заявлении соучредитель и перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn Crahan (он же Clown). «Только они хотят достичь еще большего. Приготовьтесь. Слава The Knot».



«Музыка SLIPKNOT переопределила тяжелый металл и создала глобальный культурный феномен», — заявил Шеррес Кларк, основатель и генеральный директор HarbourView Equity Partners. «Их каталог является свидетельством их влияния, страсти и непреходящего артистизма в этом жанре. Мы гордимся тем, что держим руку на пульсе культуры, и благодаря тщательному анализу вовлеченности аудитории мы ясно видим культурное влияние SLIPKNOT с 1990-х годов до настоящего времени. Неизменные и актуальные доказательства SLIPKNOT остаются основой нашей инвестиционной теории, и HarbourView имеет честь помочь сохранить и усилить работу группы на десятилетия и поколения вперед».



Основываясь на данных о потоковом вещании и других показателях, Billboard оценивает, что музыка группы принесла 15,5 миллионов долларов годового дохода за последние три года, а издательская деятельность принесла дополнительно 5,2 миллиона долларов в год.







