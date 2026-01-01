JAY WEINBERG не жалеет о временах в SLIPKNOT



JAY WEINBERG в интервью The Garza Podcast ответил на вопрос, не жалеет ли он вообще, что попал в SLIPKNOT:



«Нет, нет! Об этом много говорилось, но я не считаю, что нужно жить с сожалениями… Ваша траектория такова, какая она есть. И я полагаю, что до тех пор, пока вы работаете изо всех сил, стараетесь изо всех сил, прилагаете все усилия и делаете что-то по правильным причинам, то именно они ведут вас от момента достижения одного к моменту достижения другого.



Я искренне верю в то, что нужно быть в гармонии с тем, что говорят мои друзья и люди, с которыми я делил творческие пространства. Недавно я услышал слова моего друга о том, что, мол, единственное, что неизменно в жизни, — это непостоянство. И если вас это устраивает, то у вас есть шанс продолжить свой путь или что-то в этом роде. И, принимая эту идею, то нет, я ни о чем не жалею».







