Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*LIVA на Wormholedeath 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*IMMORTAL завершили сочинение 29
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*LIVA на Wormholedeath 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*IMMORTAL завершили сочинение 29
30 апр 2026 : 		 JAY WEINBERG не жалеет о временах в SLIPKNOT

26 апр 2026 : 		 SID WILSON о бывшем барабанщике SLIPKNOT

19 апр 2026 : 		 Барабанщик SLIPKNOT на Europe Drum Show

16 апр 2026 : 		 ELOY CASAGRANDE о первом джеме со SLIPKNOT

14 апр 2026 : 		 JAY WEINBERG: «И чего меня из SLIPKNOT поперли...»

13 мар 2026 : 		 Какие проблемы у SLIPKNOT были из-за 9 человек в составе?

12 мар 2026 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT продает установки и маски

5 фев 2026 : 		 Нереализованный альбом SLIPKNOT выйдет весной

23 янв 2026 : 		 SLIPKNOT отозвали иск

19 янв 2026 : 		 M. SHAWN CRAHAN о новом SLIPKNOT

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 дек 2025 : 		 Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»
JAY WEINBERG не жалеет о временах в SLIPKNOT



JAY WEINBERG в интервью The Garza Podcast ответил на вопрос, не жалеет ли он вообще, что попал в SLIPKNOT:

«Нет, нет! Об этом много говорилось, но я не считаю, что нужно жить с сожалениями… Ваша траектория такова, какая она есть. И я полагаю, что до тех пор, пока вы работаете изо всех сил, стараетесь изо всех сил, прилагаете все усилия и делаете что-то по правильным причинам, то именно они ведут вас от момента достижения одного к моменту достижения другого.

Я искренне верю в то, что нужно быть в гармонии с тем, что говорят мои друзья и люди, с которыми я делил творческие пространства. Недавно я услышал слова моего друга о том, что, мол, единственное, что неизменно в жизни, — это непостоянство. И если вас это устраивает, то у вас есть шанс продолжить свой путь или что-то в этом роде. И, принимая эту идею, то нет, я ни о чем не жалею».




