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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 41
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Slipknot

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15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

3 дек 2024 : 		 Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим

26 ноя 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 ноя 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT скучает по бывшим

1 ноя 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE о том, как попал в SLIPKNOT

31 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

23 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

22 окт 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

17 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

9 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

2 окт 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Очень важно работать вместе»

28 сен 2024 : 		 Наследники Джоуи Джордисона достигли соглашения со SLIPKNOT

20 сен 2024 : 		 SLIPKNOT готовят переиздание дебютного альбома
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|||| сегодня

Drum-cam от SLIPKNOT



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Барабанщик SLIPKNOT ELOY CASAGRANDE опубликовал запись исполнения композиции “Scissors” с выступления, состоявшегося 23 июня в Olympiapark, Berlin, Germany:




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