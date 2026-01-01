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Slipknot

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Участники SLIPKNOT устали от закидонов Sid'a Wilson'a?



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TMZ опубликовал новые подробности о предполагаемом увольнении многолетнего участника SLIPKNOT Sid'a Wilson'a. В пятницу, 31 июля, TMZ сообщил, что 49-летний диджей и клавишник Sid Wilson был окончательно исключен из состава SLIPKNOT, завершив свою 28-летнюю историю в группе из Айовы. Издание ссылалось на источник, близкий к коллективу и непосредственно знакомый с ситуацией.

Сегодня TMZ выпустил дополнительный материал, в котором утверждается, что уход Sid'a из SLIPKNOT «назревал уже давно», а решение расстаться с музыкантом было принято после того, как участники группы «окончательно устали от его поведения — прежде всего от того, как он обращался со своими коллегами».

По данным TMZ, SLIPKNOT собирались официально объявить об уходе Wilson'a на этой неделе, однако «потеряли контроль над информационной кампанией» после того, как TMZ первым сообщил о его увольнении в прошлую пятницу.

В тот же день, когда появилась первая публикация о расставании Wilson'a с группой, гитарист SLIPKNOT Jim Root разместил в Instagram Stories загадочное сообщение, которое многие восприняли как реакцию на происходящее. Пост сопровождался песней SLIPKNOT «'Til We Die» (2008).

«Не верьте всему, что читаете. Остановитесь. Подумайте. Сделайте вдох. Немного подождите. Возможно, просто возможно, стоит дождаться дополнительной информации», — написал Root.

Wilson был участником SLIPKNOT почти три десятилетия, присоединившись к группе в 1998 году незадолго до выхода одноименного дебютного альбома. В мае 2022 года Sid и его теперь уже бывшая невеста Kelly Osbourne, дочь Ozzy и Sharon Osbourne, объявили в Instagram, что ждут своего первого ребенка. Их сын Sidney родился в ноябре 2022 года и носит фамилии обоих родителей.

Sid начал встречаться с Kelly в 2022 году, хотя до этого они много лет были близкими друзьями. В июле 2025 года стало известно, что Wilson сделал ей предложение во время прощального концерта BLACK SABBATH, всего за несколько недель до смерти Оззи.

В марте этого года появились сообщения о расставании Kelly и Sid'a. По информации Daily Mail, они без огласки разорвали помолвку за несколько недель до этого. Последний раз их видели вместе на церемонии вручения премии Grammy в феврале.

В составе SLIPKNOT, где участники выступают под сценическими номерами от 0 до 8, Wilson был известен как #0 и отвечал за диджейские партии, звуковые эффекты и атмосферные шумы. С начала 2000-х Sid также периодически гастролировал с сольными DJ-сетами под псевдонимом DJ Starscream, вдохновленным одноименным персонажем франшизы «Трансформеры».

Последнее на данный момент выступление SLIPKNOT состоялось в июле 2025 года на фестивале Inkcarceration в штате Огайо. Важно отметить, что на момент публикации этой информации SLIPKNOT официально не подтвердили увольнение Sid'a Wilson'a, а Jim Root призвал не делать выводов до появления дополнительных сведений. Поэтому сообщения TMZ пока остаются неподтвержденными со стороны самой группы.




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