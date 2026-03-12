сегодня



Бывший барабанщик SLIPKNOT продает установки и маски



После 17 лет работы с такими группами как BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND, SLIPKNOT, SUICIDAL TENDENCIES, AGAINST ME! и многими другими, Jay Weinberg с 18 марта распродает установки, сценические костюмы, золотые диски и многие другие коллекционные предметы.







