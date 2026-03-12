Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 32
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 32
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 30
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



12 мар 2026 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT продает установки и маски

5 фев 2026 : 		 Нереализованный альбом SLIPKNOT выйдет весной

23 янв 2026 : 		 SLIPKNOT отозвали иск

19 янв 2026 : 		 M. SHAWN CRAHAN о новом SLIPKNOT

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 дек 2025 : 		 Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший барабанщик SLIPKNOT продает установки и маски



zoom
После 17 лет работы с такими группами как BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND, SLIPKNOT, SUICIDAL TENDENCIES, AGAINST ME! и многими другими, Jay Weinberg с 18 марта распродает установки, сценические костюмы, золотые диски и многие другие коллекционные предметы.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 мар 2026
G
GlowoErzum
Решил завязать с музыкой чи шо?
12 мар 2026
i
industrialist
GlowoErzum, видать по баблу стало дико нескладно, в пиздатые проекты не зовут
просмотров: 397

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом