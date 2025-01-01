Arts
SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com



SLIPKNOT подали иск о нарушении патентных прав над доменом Slipknot.com за киберсквоттинг в соответствии с федеральным законом о защите прав потребителей против киберсквоттинга и нарушение прав на товарный знак.

В иске утверждается, что Slipknot.com был зарегистрирован в 2001 году, через несколько лет после образования группы в середине 1990-х. С тех пор SLIPKNOT используют Slipknot1.com в качестве своего официального веб-сайта, объясняя это тем, что судебный процесс был вызван тем фактом, что Slipknot.com доменное имя, владелец которого неизвестен SLIPKNOT, используется для получения прибыли от названия группы путем предоставления рекламных ссылок с оплатой за клик на "билеты на концерты", "SLIPKNOT товары" и "концертные VIP-пакеты".

«Доменное имя было зарегистрировано в попытке извлечь выгоду из репутации истца и обмануть ничего не подозревающих посетителей, думая, что они посещают веб-сайт, принадлежащий истцу, управляемый им или аффилированный с ним, и заставить их переходить по поисковым запросам и другим рекламным ссылкам», — написал адвокат группы в исковом заявлении.

«Поклонник истца или кто-либо, кто иным образом хотел бы приобрести авторизованные товары SLIPKNOT, несомненно, посетил бы веб-сайт slipknot.com, предполагая, что он принадлежит истцу, а затем приобрел бы товары SLIPKNOT, ссылки на которые размещены на сайте, причинив ущерб истцу».

По словам адвоката SLIPKNOT, «Имя владельца регистрации домена Slipknot.com не указано в записях WHOIS или ICANN, но в этих записях указан адрес почтового ящика владельца регистрации на Каймановых островах. В других местах этих записей указана "техническая" и "административная" контактная информация. Здесь указана организация под названием "Slipknot Online Services, Ltd" с таким же адресом на Каймановых островах. Однако поиск по названию этой организации показывает, что она не зарегистрирована ни в одном штате Соединенных Штатов».

Федеральный закон о защите прав потребителей от киберсквоттинга позволяет частным лицам и компаниям осуществлять контроль над доменными именами, которые идентичны или сходны до степени смешения с их собственными, при условии, что они могут доказать, что владелец доменного имени действовал недобросовестно.




