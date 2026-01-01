Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 53
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
Новости
*

Slipknot

5 фев 2026 : 		 Нереализованный альбом SLIPKNOT выйдет весной

23 янв 2026 : 		 SLIPKNOT отозвали иск

19 янв 2026 : 		 M. SHAWN CRAHAN о новом SLIPKNOT

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 дек 2025 : 		 Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет
Нереализованный альбом SLIPKNOT выйдет весной



SLIPKNOT выпустят ранее нереализованный альбом, "Look Outside Your Window", 18 апреля ко ly, музыкального магазина.

«Мы знали, что идем по другому творческому пути, совершенно отличному от SLIPKNOT, и с готовностью последовали ему. Мы назвали проект Look Outside Your Window", отдавая дань этому экспериментаторскому духу.

Песни, созданные в хаотичное время нашей общей истории, родились поздней ночью в доме на ферме у черта на куличках. Выглядывая из большого панорамного окна, мы гадали о том, что или кто может скрываться снаружи. Это ощущение неизведанного просачивалось в саму музыку. Не было никаких правил; идеи могли прийти откуда угодно: едва уловимые барабанные ритмы, фрагменты органа или абстрактный гитарный шум, даже сэмплы лягушек или сверчков. Руководствуясь эмоциями и инстинктом, мы позволили самим звукам указывать путь...»

Трек-лист:

01. 11th March
02. Moth
03. Dirge
04. Christina
05. Is Real
06. Away
07. In Reverse
08. Toad
09. Juliette
10. U Can't Stop This




просмотров: 162

