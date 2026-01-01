сегодня



Нереализованный альбом SLIPKNOT выйдет весной



SLIPKNOT выпустят ранее нереализованный альбом, "Look Outside Your Window", 18 апреля ко ly, музыкального магазина.



«Мы знали, что идем по другому творческому пути, совершенно отличному от SLIPKNOT, и с готовностью последовали ему. Мы назвали проект Look Outside Your Window", отдавая дань этому экспериментаторскому духу.



Песни, созданные в хаотичное время нашей общей истории, родились поздней ночью в доме на ферме у черта на куличках. Выглядывая из большого панорамного окна, мы гадали о том, что или кто может скрываться снаружи. Это ощущение неизведанного просачивалось в саму музыку. Не было никаких правил; идеи могли прийти откуда угодно: едва уловимые барабанные ритмы, фрагменты органа или абстрактный гитарный шум, даже сэмплы лягушек или сверчков. Руководствуясь эмоциями и инстинктом, мы позволили самим звукам указывать путь...»



Трек-лист:



01. 11th March

02. Moth

03. Dirge

04. Christina

05. Is Real

06. Away

07. In Reverse

08. Toad

09. Juliette

10. U Can't Stop This







