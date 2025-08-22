Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 29
*Погиб бывший гитарист MASTODON 25
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 29
*Погиб бывший гитарист MASTODON 25
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

3 дек 2024 : 		 Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим

26 ноя 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 ноя 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT скучает по бывшим

1 ноя 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE о том, как попал в SLIPKNOT

31 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

23 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

22 окт 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

17 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

9 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?



zoom
По сообщению Billboard, SLIPKNOT близки к завершению сделки по продаже своего музыкального каталога примерно за 120 миллионов долларов.

Сделка между участниками давно существующей металл-группы и HarbourView Equity Partners включает в себя права на авторские отчисления SLIPKNOT от издательства и мастер-ленты. Сообщается, что она охватывает архивный каталог группы, но не распространяется на будущие релизы.

Основываясь на потоковых данных и других показателях, Billboard подсчитал, что музыка группы за последние три года принесла годовой доход в размере 15,5 миллионов долларов, в то время как издательская деятельность приносила дополнительно 5,2 миллиона долларов в год.

Неясно, все ли участники группы участвуют в сделке, в результате которой SLIPKNOT сохранят право собственности на свое издательство. Однако основной каталог записей находится под контролем Warner Music Group, которая в 2007 году приобрела давний лейбл SLIPKNOT Roadrunner Records.

С момента выхода своего дебютного альбома в 1999 году SLIPKNOT завоевали премию "Грэмми" и получили 11 номинаций, ряд платиновых и золотых дисков по всему миру и на сегодняшний день собрали миллиарды просмотров видео по всему миру. Журнал Rolling Stone назвал первый платиновый альбом 2001 года "Iowa" одним из "100 величайших металлических альбомов всех времен", а The Ringer заявил, что "они — самая важная тяжелая группа своей эпохи".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 авг 2025
resurgamresponses
ниче так ребята подзаработали
22 авг 2025
gravitgroove
Самое смешное, что выкупает всех этих артистов, включая тех же Kiss, один выходец из Одессы по ФИО Леонид Валентинович Блаватник.
просмотров: 151

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом