сегодня



SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?



По сообщению Billboard, SLIPKNOT близки к завершению сделки по продаже своего музыкального каталога примерно за 120 миллионов долларов.



Сделка между участниками давно существующей металл-группы и HarbourView Equity Partners включает в себя права на авторские отчисления SLIPKNOT от издательства и мастер-ленты. Сообщается, что она охватывает архивный каталог группы, но не распространяется на будущие релизы.



Основываясь на потоковых данных и других показателях, Billboard подсчитал, что музыка группы за последние три года принесла годовой доход в размере 15,5 миллионов долларов, в то время как издательская деятельность приносила дополнительно 5,2 миллиона долларов в год.



Неясно, все ли участники группы участвуют в сделке, в результате которой SLIPKNOT сохранят право собственности на свое издательство. Однако основной каталог записей находится под контролем Warner Music Group, которая в 2007 году приобрела давний лейбл SLIPKNOT Roadrunner Records.



С момента выхода своего дебютного альбома в 1999 году SLIPKNOT завоевали премию "Грэмми" и получили 11 номинаций, ряд платиновых и золотых дисков по всему миру и на сегодняшний день собрали миллиарды просмотров видео по всему миру. Журнал Rolling Stone назвал первый платиновый альбом 2001 года "Iowa" одним из "100 величайших металлических альбомов всех времен", а The Ringer заявил, что "они — самая важная тяжелая группа своей эпохи".







+0 -0



( 2 ) просмотров: 151

